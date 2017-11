“Als kind droomde ik ervan om dolfijnen uit hun bassin vrij te laten in de zee. Nu doe ik hetzelfde voor mensen” ND

Laetitia Carrière Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen - de verhouding is nog steeds maar 60-40. Toch zijn er steeds meer jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo'n straffe madam die de sprong aandurfde. Laetitia van Wijck (42) verliet haar job bij een multinational om haar eigen bedrijf StepChange op te starten. Daar coacht ze op haar beurt mensen om hun eigen professionele droom achterna te jagen.

"Ik werkte aanvankelijk op de marketingafdeling van een grote multinational”, vertelt Laetitia. “Ik had een job met veel verantwoordelijkheid, toffe collega’s, een fijn team onder mij en een goed loon. Objectief gezien was alles helemaal in orde, maar ik was er al een tijdje niet meer gelukkig. Ik had economie en marketing gestudeerd omdat mijn broers dat ook kozen, maar eigenlijk was dat niks voor mij."

"Toen ben ik plots erg ziek geworden. Ik kreeg een buitenbaarmoederlijke zwangerschap – wat levensbedreigend kan zijn – en moest onmiddellijk geopereerd worden. Gelukkig is alles goed afgelopen, maar toen ben ik me eindelijk de juiste vragen gaan stellen: waarom werk ik daar eigenlijk? Niemand dwingt mij daartoe, dus waarom verander ik niet gewoon? Ik hou ervan om mensen te helpen, maar het enige wat ik voortdurend deed was chocolade en tandpasta verkopen. Ik kon mijn job niet meer rijmen met mijn persoonlijke waarden, dus daar wilde ik iets aan doen."

Zijsprongetje naar HR

"Ik vroeg aanvankelijk aan mijn baas om vier vijfde te mogen werken, zodat ik wat tijd en ruimte had om verder na te denken en iets anders te zoeken. Mijn baas zei dat dit geen optie was met mijn verantwoordelijkheden, dus wilde ik mijn ontslag geven. Daarop bood de HR-afdeling mij een job aan op hun afdeling, die ik aannam en waar ik mij veel meer thuis voelde. Maar door een herstructurering in het bedrijf moest ik toch terug naar de sales- en marketingafdeling verhuizen, waardoor ik besloot om er definitief mee op te houden."

Veel geld is makkelijk. Maar als je iets echt leuk vindt, dan bedenk je wel oplossingen voor financiële problemen Laetitia

Mensen helpen

"Ik heb StepChange opgestart, een bedrijfje dat mensen wil helpen om een nieuwe stap te zetten in hun carrière. Als coach help ik mensen om hun droom te verwezenlijken, van job te veranderen of zelfs gewoon werk te zoeken. Ik werk zo’n drie dagen fulltime als coach, en op de twee andere dagen geef ik trainingen en infosessies aan bijvoorbeeld bedrijven. Ook school ik mezelf nog voortdurend bij door cursussen te volgen. StepChange bestaat nu twee jaar, en in het begin was het best moeilijk, omdat je nog geen klanten hebt. Het duurt een tijdje voor je een heel netwerk hebt uitgebouwd. Gelukkig heb ik door mijn marketingachtergrond snel cliënteel gekregen, en ook door mijn Facebookpagina goed uit te bouwen kreeg ik snel genoeg connecties. Nu, twee jaar later, draait alles erg goed."

Minder slaap, meer energie

"Financieel was het natuurlijk wennen. Ik had een mooi salaris en plots moet je het met veel minder doen. Maar ik heb daaruit geleerd dat ook dat lukt, als het moet. Veel geld is makkelijk, maar als je iets echt leuk vindt, dan bedenk je wel oplossingen voor financiële problemen. Bovendien had ik altijd een back-upplan achter de hand. Ik bleef in de opstartfase nog steeds in contact met interimbureaus en headhunters, voor het geval het toch zou mislopen. Maar dat is nooit nodig geweest. Ik ben twee jaar geleden begonnen met StepChange, en vandaag heb ik geen enkele financiële stress meer."

Je moet durven gaan voor dingen waar je blij van wordt Laetitia

De succestip van Laetitia

“Als ik één tip mag geven aan mensen die twijfelen om met iets nieuws te starten, is het durven. We hebben vaak wel ideeën in ons hoofd, maar we durven ze niet hardop uitspreken. We zijn bang wat onze omgeving er van gaat vinden, dat we zullen falen of er geen geld voor hebben. We vinden altijd wel excuses om het niet te doen. Maar je moet durven gaan voor dingen waar je blij van wordt. Heb je een idee? Analyseer het dan uitgebreid en durf het serieus te nemen. Praat erover met iemand, weeg de voor- en nadelen af en denk vooral niet “het gaat nooit lukken”, want dan doe je het toch niet. “

“Toen ik jong was, was ik een grote fan van dolfijnen. Ik droomde ervan om later met de beestjes te gaan werken en ze allemaal uit hun bassin te bevrijden en in de zee zetten. Uiteindelijk is dat wat ik nu doe. Ik help misschien geen dolfijnen in hun weg naar de vrijheid, maar ik doe hetzelfde met mensen.”

