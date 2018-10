"Als je iemand anders gaat kopiëren, maak je geen kans" World Wide Women Liesbeth De Corte

08 oktober 2018

09u57 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we tien snelle vragen aan modeblogster Sofie Valkiers.

1. Waarom ben je met Fashionata begonnen, tien jaar geleden?

“Het was ooit mijn droom om het tot chef-kok te schoppen, maar na een slopende stage in Parijs zag ik dat niet meer zitten. Mijn vriend suggereerde om mijn andere grote passie met de wereld te delen.”

2. Best spannend, het woord ‘blog’ bestond toen nog niet eens.

“Klopt. In het prille begin was het allesbehalve eenvoudig om au sérieux genomen te worden. Maar ik ben blijven volharden.”

3. Op welke post ben je het meest trots?

“Een van mijn favorieten is de picknick bij de Eiffeltoren met mijn baby Gabriel. Het was een van zijn eerste tripjes, en dan nog wel naar de stad waar Marcio en ik elkaar leerden kennen – een perfecte dag.”

4. En wat beschouw jij als je grootste Instagram-misser?

“Ik ben blij dat de selfie days min of meer tot het verleden behoren. Af en toe kan het leuk zijn, maar in het algemeen ben ik er niet zo tuk op. Ik heb graag meer context.” (lacht)

5. Wat werkt om likes te halen?

“Ik merk dat outfits in een opvallend kleurtje, inspirerende views of foto’s met ons zoontje meestal goed werken.”

6. Wat is jouw geheime wapen voor mooie foto’s?

“Marcio is meestal de fotograaf van dienst. Hij gebruikt een professionele camera en achteraf doen we nog een beroep op good old Photoshop. Ik ben niet zo’n fan van dominante filters, omdat al je foto’s er dan hetzelfde uitzien. Een beetje oplichten en wat meer contrast brengen je al een heel eind!”

7. Wat is de hipste Instagram-feature die je gebruikt?

“Ongetwijfeld de polls en questions, omdat je zo echt met je volgers kan praten. Superleuk.”

8. Wanneer dacht je: vandaag stop ik ermee?

“Dat moet tijdens de eerste vier maanden van mijn zwangerschap geweest zijn. (lacht) Ik was 24 uur per dag misselijk en kon het amper opbrengen om me om te kleden, laat staan happy foto’s te nemen. Gelukkig kon ik rekenen op mijn vriend. Stoppen was nóóit een optie.”

9. Naar welk megacool event ben je al uitgenodigd?

“De Louis Vuitton Cruise 2017 Show in Rio de Janeiro staat bovenaan mijn toppers. Rio is een van mijn favoriete steden en het team van Louis Vuitton had het plein rond de beroemde Christ afgehuurd.”

10. Welke tip geef je aan een online starter?

“Doe je eigen ding! Als je iemand anders gaat kopiëren, maak je geen kans. Blijf trouw aan je eigen stem en post regelmatig, ook als je niet veel feedback krijgt.”