"72 procent van de jonge generatie krijgt een quarter-life crisis" Sophie Vereycken

09u10

Bron: Independent 0 Thinkstock Carrière De dagen worden korter, je ochtendhumeur langer. Het is pikdonker wanneer je 's ochtends thuis vertrekt, en als je 's avonds de sleutel weer in het slot steekt, lijkt het alsof de nacht alweer gevallen is. Om maar te zeggen: geen wonder dat we er allemaal een beetje sip bijlopen. Of is er misschien meer aan de hand?

Volgens een onderzoek van LinkedIn zou maar liefst 72 procent van de jonge generatie werknemers al geworsteld hebben met een quarter-life crisis. In tegenstelling tot de oude garde betekent dat niet dat we massaal motorfietsen of dure sportwagens aankopen, maar dat we ons carrièrepad en onze levenskeuzes eens goed onder handen nemen. En die heeft ons vroeger te pakken dan je zou denken: gemiddeld zijn we slechts 26 jaar en 9 maand wanneer we geveld worden door zo'n existentiële crisis.

Onzekerheid

Natuurlijk zijn er heel wat verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat we even met de handen in het haar zitten, maar volgens het onderzoek ligt de oorzaak vooral bij het al dan niet aankopen van een huis of appartement (57 procent), het vinden van een job die je graag doet (57 procent) en de druk om een partner te vinden (46 procent). Niet verwonderlijk, want volgens klinisch psycholoog Alex Fowke is een quarter-life crisis vooral "een periode van onzekerheid, waarin je gekweld wordt door twijfels over je carrière, liefdesleven en financiële situatie."

"Je kan het ook bekijken als een soort tweede puberteit," legt de psycholoog uit. "In feite volgt de quarter-life crisis hetzelfde patroon: je trekt je eigen leven en keuzes in twijfel, en je ervaart de eerste stress die gepaard gaat met volwassen worden." Bovendien gaat het cijfer steeds omhoog, omdat de nieuwe generatie het financieel minder makkelijk heeft dan vroeger.

Vergelijken met anderen

"Vandaag de dag leggen jonge twintigers zichzelf ook een enorme druk door om meteen een huis te kopen, carrière te willen maken en er ook nog eens een druk sociaal leven op na te houden. Daar komt nog eens bij dat we een totaal vertekend beeld hebben van de werkelijkheid bij anderen, door sociale media," aldus Fowke. "De grootste problemen bij deze generatie zijn dan ook hun onvermogen om de doelen die ze stellen te bereiken, interne conflicten, onzekerheid en de zoektocht naar zichzelf."

"Veel millennials hebben het probleem dat ze van thuis uit erg ambitieus zijn grootgebracht, maar zelf hebben ze het gevoel dat ze nergens geraken. Ze zoeken naar het juiste carrièrepad, en wanneer dat niet meteen voor hen opdoemt, hebben ze het gevoel dat ze gefaald hebben."

Wat nu?

En wat als je zelf worstelt met zo'n quarter-life crisis? Carrière-expert bij LinkedIn, Darain Faraz, deelt enkele tips:

Kijk niet naar anderen

"Jezelf continu vergelijken met anderen, of het nu je vrienden of collega's zijn, is hét ultieme recept voor teleurstelling. Iedereen is anders, iedereen bevindt zich in een ander stadium in hun leven, dus stop met jezelf te vergelijken met anderen - bepaal wat jouw definitie van succes is en wat jou gelukkig maakt. Dàt is het belangrijkste."

Waarom voel je je zo?

"De stress van de dagelijkse rompslomp kan er al snel voor zorgen dat het ons allemaal wat te veel wordt. En dat terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Probeer eens objectief naar je eigen situatie te kijken: waarom ben je zo gespannen of ongelukkig? Heeft het met je werk te maken? Of misschien je persoonlijke leven? Op die manier kan je het probleem gericht aanpakken."

Wees lief voor jezelf

"Je mag zo'n quarter-life crisis niet onderschatten. Vaak zijn we zélf het meest kritisch voor onszelf, wat die periode er niet makkelijker op maakt. Probeer te onthouden dat dit ook een positieve ervaring kan zijn: je leert meer over jezelf en je komt er onwaarschijnlijk een stuk zelfzekerder uit. Bovendien is dit het moment om uit te zoeken wat je wél wil in het leven. En wees er maar zeker van: zo'n crisis blijft niet duren."

Praat met anderen

"Als je niet goed in je vel zit, op het werk of in de privésfeer, is het belangrijk om dat aan anderen te laten weten. Zo kan je het probleem niet alleen bespreekbaar maken en rationaliseren, anderen kunnen je ook helpen bij het zoeken van een oplossing."

Ga op onderzoek uit

"Wat zijn je passies? Waar geniet je van? Ben je klaar voor een compleet nieuwe stap, of zoek je gewoon een kleine verandering? Zorg dat je weet wat de mogelijkheden zijn, vooraleer je actie onderneemt."