Caroline en Auriane doen het radicaal anders: van een slagersfamilie naar veggie. “Voelde als coming-out”

Soms valt de appel wél ver van de boom. Caroline Vercauteren (34) is getrouwd met de zoon van een charcuteriebedrijf. Auriane Borremans (29) komt uit een slagersfamilie pur sang. Beide dames maakten een niet zo evidente switch. Auriane breekt de familietraditie, werd vegetariër én startte haar eigen bedrijf rond plantaardige voeding. Ook Caroline stampt een plantaardig initiatief uit de (pot)grond. “Ik ben lang op zoek geweest naar de ideale grondstof om vlees te vervangen. We kwamen uit bij de oesterzwam. Het wordt ‘de biefstuk van de groenten’ genoemd.”

“Ik kom uit een familie van slagers, tot grootvaders en overgrootvader toe. Mijn vader is vandaag nog altijd slager, in Anderlecht. Hij vond het belangrijk dat ik het bedrijf leerde kennen als kind. Zo was ik er bijna elke vakantie aan de slag en zorgde ik mee voor de bereide maaltijden. Ik rolde het witloof in hesp, stak het vlees in verpakkingen.”

“Zeker tijdens het barbecueseizoen of in de fondueperiode op het einde van het jaar was er veel werk. Ik heb ook altijd graag vlees gegeten, en als slagersdochter begrijp ik de emotie rond vlees als de beste. Maar ik eet het niet meer sinds vijf jaar.”

Quote Het vegetaris­me beviel me zo goed dat die ene maand vijf jaar geworden is. Dat thuis gaan vertellen was best moeilijk. Auriane

“Die keuze heb ik gemaakt tijdens mijn studies. Ik volgde een masteropleiding in voedselinnovatie en bestudeerde eiwitten. Ik begreep op dat moment welke immense impact de vleesindustrie op het milieu heeft. Daarom besliste ik om één maand geen vlees te eten. Het vegetarisme beviel me zo goed dat die ene maand vijf jaar geworden is. Dat thuis gaan vertellen was best moeilijk. Het voelde als een soort coming-out. Ik kwam in opstand tegen de wereld waarin ik ben opgegroeid. Al hadden mijn ouders het wel een beetje verwacht: ze zijn mijn rebelse gedrag gewoon. Op mijn achttiende ging ik ook resoluut alleen wonen en liet ik een eerste tatoeage zetten. Ik neem graag grote beslissingen in mijn eentje. Dat is mijn persoonlijkheid.”

Volledig scherm Auriane Borremans van ‘La fille du boucher’. © RV

“Intussen zijn ze trots op me. Ik heb nu drie jaar een eigen bedrijf dat andere bedrijven in België en Europa aan een mooi, plantaardig aanbod helpt. Een vleesbedrijf dat deels plantaardig wil gaan? Ik help om de producten mee te ontwikkelen. Daaruit is recent ook mijn merk ‘La Fille du Boucher’ ontstaan: ik lanceerde er vier culinaire bereide gerechten mee. Mijn missie? Aan de mensen laten zien dat vegetarisch eten lékker is en het saaie imago van plantaardig eten doorbreken.”

Papa heel dankbaar

“Met mijn vader heb ik een contract afgesloten: mijn plantaardige maaltijden worden in zijn bedrijf geproduceerd. Omgekeerd biedt hij naast traditionele vleesgerechten zoals vol-au-vent en stoverij zijn klanten ook mijn plantaardige alternatief aan. Ik ben mijn papa heel dankbaar. Dankzij hem heb ik een neus voor ondernemen. Mijn vader is heel kalm en introvert, ik ben het tegenovergestelde – hij leerde me omgaan met stress. Hij is uiteindelijk blij dat ik in de plantaardige wereld gestapt ben. Hij weet dat het dé business van de toekomst is.”

Quote Ik herinner me de smaak van een stukje opgerolde kalfsworst en ik mis paté nog altijd – maar ik ben toch vegeta­risch geworden. Auriane

“Hoe mijn toekomst eruitziet? Ik hoop mijn blog verder uit te bouwen tot een platform vol advies en recepten rond plantaardig eten. Ik wil de boodschap verder verspreiden, zonder te overdrijven. Voor mijn vriend ligt er bijvoorbeeld wél nog vlees in mijn frigo. Ik ben niet het ‘vegan yogameisje’, ook niet de activiste. Ik begrijp mensen die het moeilijk vinden om vlees te laten. Maar mijn verhaal laat zien dat het niet onmogelijk is: ik ben een slagersdochter – ik herinner me de smaak van een stukje opgerolde kalfsworst en ik mis paté nog altijd – maar ik heb het gedaan. Verder droom ik van een kookboek en een kookprogramma. Ik kook graag, ik leg het graag uit en ik vind kookprogramma’s nogal saai en traditioneel. Misschien kan ik een beetje die rebel op tv zijn? (lacht) ”

Caroline ging aan de slag in het charcuteriebedrijf van haar schoonouders en maakte daar de switch naar vegetarisch broodbeleg – op basis van oesterzwammen. “Ik ben afgestudeerd als apotheker. In die hoedanigheid kon ik voor mijn patiënten zorgen, en dat heb ik vijf jaar lang graag gedaan. Toch wilde ik méér betekenen. Ik was net mama geworden en wilde mijn verantwoordelijke rol opschalen. Tegelijk wilde ik bedrijfsleider zijn. Met die droom kon ik in 2016 terecht bij mijn schoonouders, die een klassiek charcuteriebedrijf hadden, met uitsluitend vlees.”

Quote Mijn eerste jaren waren heel zwaar. Het bedrijf van mijn schoonou­ders maakte al vijf generaties lang charcute­rie. Het was niet makkelijk voor hen. Caroline

“Wetende dat steeds meer mensen bewust omgaan met wat ze eten, zowel op het vlak van gezondheid als van ons klimaat, vond ik dat er iets móést veranderen. Mijn eerste jaren waren heel zwaar. Het bedrijf van mijn schoonouders maakte al vijf generaties lang charcuterie voor de betere slager en traiteur. En ik wilde daar verandering in brengen. Logisch dat je dan weleens botst met elkaar. Die overgang, in combinatie met de generatiewissel, was uiteraard niet gemakkelijk voor hen. Maar we komen intussen weer goed overeen.”

Volledig scherm Caroline van ‘Bonmush’. © diamondsandpearls

“Ik ben lang op zoek geweest naar de ideale grondstof om vlees te vervangen. We kwamen uit bij de oesterzwam. Die kan je lokaal telen en zo goed als overal. Daarnaast is de structuur en beet zeer vergelijkbaar met vlees. Het wordt ‘de biefstuk van de groenten’ genoemd. Met onze producten richten we ons op de flexitariër: de mensen die af en toe vegetarisch willen eten, maar niet willen inboeten aan smaak en kwaliteit. Terwijl soja en tofoe de eerste generatie was, willen we met onze oesterzwam de toekomst zijn.”

Vrijheid om te veranderen

“Ons allereerste product – een vegetarische vissalade – lag in de winkelrekken in 2020. Intussen hebben we een assortiment broodbeleg, evenals worsten (zonder vlees, red.) en fishsticks (zonder vis, red.). Voor de feesten lanceren we worstenbroodjes. Mijn kinderen, vier en zes, zijn mijn proefkonijntjes.”

“Terwijl het bedrijf ooit 100% vleeswaren produceerde, bereikt de transitie vandaag al 75% vegetarisch. Mijn schoonouders zijn niet langer actief in het bedrijf. Het compleet nieuwe businessmodel was te ingrijpend. Ze genieten volop van hun pensioen. Gelukkig is de band intussen hersteld en zijn ze trots op wat we met het bedrijf doen. Zo heb ik mijn tweede dochter naar hen vernoemd. Zij heten Frans en Fransisca en ons dochtertje Marie-France. Ze zorgen vaak en met plezier voor onze kindjes.”

Quote Ik wil pionier zijn, maar ik hoop dat anderen hiermee verdergaan. Zodat er een grotere beweging op gang komt Caroline

“Zonder hen had ik dit nooit gekund. Ze lieten me de vrijheid om de veranderingen te doen. (denkt na) Bij Voka (ondernemersnetwerk, red.) bestaan er ‘trajecten’ voor overnames van familiebedrijven, en die duren gemiddeld tien jaar. Ik heb de shortcut genomen. (lachje) Toen ik begin dit jaar een Women’s Award won, adviseerde ik vrouwen zich niet door familietradities te laten tegenhouden. Mijn man is ook mee in het verhaal, hij is de perfecte sidekick.”

“Ik zie mezelf niet als een hardcore wereldverbeteraar. Ik wil pionier zijn, maar ik hoop dat anderen hiermee verdergaan. Zodat er een grotere beweging op gang komt.”

La fille du Boucher is te koop bij Delhaize en BonMush is te koop bij Colruyt.

