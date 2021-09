Campagne #verteljeverhaal geeft gezinsleden van suïcidale personen een stem. “De groep van naasten is groot. En heel kwetsbaar”

Tourist LeMC is de nieuwe ambassadeur van OverKop: “Om over grote en kleine dingen te kunnen praten”

Eline heeft haar oma nooit gekend. Ze beroofde zich van het leven toen Elines moeder vijftien was. “Mama was haar beide ouders al kwijt sinds haar vijftiende”, zo vertelde Eline onlangs in onze reeks Ankerpunt. “Haar papa stierf eerst, haar mama daarna door zelfdoding - een zwaar thema waar thuis zonder taboe over gepraat werd. Maar ook een gebeurtenis die onze opvoeding deels mee bepaald heeft.”

Emotioneel mijnenveld

“De naaste gezinsleden zijn loyaal naar hun ouder, broer of zus toe en willen hun vertrouwen niet beschamen”, vertelt Alexandre Reynders van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee. “Of ze ervaren een taboe, ze schamen zich. Of ze willen de aandacht niet op zichzelf vestigen … Wij willen nu onderzoeken wat de effecten precies zijn op hen om na te gaan hoe het beleid en de hulpverlening hen zo goed mogelijk kan ondersteunen.”

De groep van naasten is heel groot. En heel kwetsbaar, zegt onderzoeker Alexandre Reynders. “In het geval van kinderen en jongeren, die nog volop hun eigen psychosociale ontwikkeling doormaken en daardoor al mentaal kwetsbaar kunnen zijn, is dat nog meer zo. Zij wonen ook bijna altijd samen met het suïcidale gezinslid, waardoor hun thuissituatie bij momenten een emotioneel mijnenveld kan zijn.” Het onderzoek richt zich in het bijzonder op kinderen en jongeren tussen 8 en 24 jaar. Met de verhalen die we horen gaan de onderzoekers op zoek naar manieren om in de toekomst kinderen en jongeren in deze situatie beter te helpen en te ondersteunen.