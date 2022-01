Byebye blond, volgend jaar staat in het teken van brunettes: “Transformaties van blond naar bruin extreem trendy”

In de afgelopen maanden kleurden sterren zoals Hailey Bieber, Gigi Hadid en Billie Eilish, hun voorheen zo blonde manen donkerbruin. De kleur maakt een comeback en lijkt here to stay , want op TikTok werd blond zelfs al uitgeroepen tot cheugy, oftewel: passé.

Een gekke ontwikkeling, zou je denken, want blond was jarenlang razend populair. Blond was hip, sexy en sensueel. Bruin was... seutiger. Tot nu. Steeds meer celebs worden brunette. We zullen de kleur binnenkort dan ook veel vaker in het straatbeeld zien.

“Totale transformaties van blondines naar brunettes zijn inderdaad extreem trendy geweest”, vertelt de New Yorkse kapper Sharon Dorram aan The New York Times. “Je kan het vergelijken met het proberen van een andere persoonlijkheid.”

De abrupte switch van blonde, soms bijna witte lokken naar diepbruine tinten viel toch enigszins te verwachten. Iedereen verlangt door de pandemie naar verandering en warmte en dat is hoogstwaarschijnlijk niet anders bij de sterren. Daarnaast werkte de pandemie nog iets anders in de hand: de opkomst van natuurlijke schoonheid. Het lijkt er steeds meer op dat de tijd van fillers achter ons ligt, en die van het omarmen van je natuurlijke vormen en haarkleur voor de deur staat.

Nog een andere mogelijke verklaring voor de plotse populariteit van bruin is het feit dat Gen Z haargezondheid hoog in het vaandel draagt. “Gen Z is zich nu meer bewust van gezondheid en gezond leven,” vertelt kapper Franck Izquierdo, ook aan New York Times. “Ik zie de gezonde brunettes als dé trend voor het nieuwe jaar. Veel van mijn cliënten vinden dat bruin haar hen een krachtig en sterk gevoel geeft.”

En het is waar: de verschillende tinten bruin zijn rijker, voller en complexer dan in de voorbije jaren. Zo is er tegenwoordig ook bronde, een mix tussen blond en bruin. Maar ook tinten als violet brunette, chocolademelk, Coca-Cola en pumpkin spice passeren de revue.

