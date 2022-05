Bye stoffig imago? Swarovski wil met nieuw, jong gezicht de toekomst verzilveren (maar oogst kritiek)

Wereldberoemd juwelenmerk Swarovski voelt de bui al hangen. Hun klanten verouderen en jonger cliënteel kunnen de opzichtige diamanten nog niet echt overtuigen. In de hoop om een toekomst te verzekeren, strikte het merk topmodel Bella Hadid (25) als nieuwe ambassadrice. Maar of dat echt een slimme zet was, valt nog te bezien.

Hoe fel hun diamanten ook blinken, Swarovski lijkt zijn glans stilaan te verliezen. Het Oostenrijkse juwelenmerk moest in 2020 wereldwijd maar liefst 6.000 jobs schrappen en 750 winkels sluiten. Naar verluidt zat de pandemie daar voor iets tussen, en de concurrentie met goedkope Chinese namaak. Ondertussen stapten ook al meerdere leden van de oorspronkelijke Swarovski-familie op, voor het eerst in de 126 jaar lange bedrijfsgeschiedenis. Robert Buchbauer, een achterkleinzoon van de oprichter, werd bijvoorbeeld CEO in 2020, maar nam achttien maanden later alweer ontslag.

Dat het vaste cliënteel van Swarovski ondertussen alsmaar ouder wordt en de jeugd geen interesse lijkt te hebben in de opvallende blingbling, speelt wellicht ook mee. Waarom anders ging het merk de voorbije maanden een aantal opvallende samenwerkingen aan: samen met Nike brachten ze met juwelen bezette Air Force 1's uit, voor Disneyland Paris creëerden ze een riante trouwkoets.

“Lak aan regeltjes en conformiteit”

De laatste poging om het merk nieuw leven in te blazen, komt er in de gedaante van een nieuwe ambassadrice. Swarovski strikte wereldberoemd topmodel Bella Hadid (25), een door zowel Gen Z als millennials geliefd icoon en trendsetter van de bovenste plank.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Bella 🦋 (@bellahadid) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hadid deelde het bericht van de samenwerking drie dagen geleden zelf met haar 51,8 miljoen (!) volgers. “Ik ben erg vereerd en blij dat ik het nieuwe gezicht van het iconische Swarovski mag zijn”, schreef ze. In de speelse beelden van de campagne draagt het model gigantische armbanden, oorringen en kettingen bezet met diamanten in snoepkleuren. De reacties daar: niks dan lovend.

“Bella Hadid is het gezicht van een vernieuwende, individualistische generatie”, zegt Swarovski’s creatief directeur Giovanna Engelbert. “Ze heeft lak aan regeltjes of conformiteit. Ze gaat van sportief naar glamoureus terwijl ze hetzelfde meisje blijft, dezelfde Bella, met bakken zelfvertrouwen en autoriteit. Juwelen zijn vandaag ook een manier om je individuele stijl te benadrukken, zo casual of zo royaal als je zelf wil. Bella is de poster girl voor die denkwijze.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door SWAROVSKI (@swarovski) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hadid zelf ziet Swarovski als “het hedendaagse juwelenmerk van de toekomst”, zegt ze in het statement. “Wat het merk de voorbije twee jaar in de nieuwe collecties heeft laten zien, vind ik heerlijk. Swarovski viert moderne glamour en I love that.”

Kwade reacties

Of de nieuwe samenwerking echt een slimme zet en een frisse wind voor Swarovski betekent, valt nog af te wachten. Hadid komt immers met wat controverse en uit één bepaalde hoek komt veel kritiek. Het Amerikaanse topmodel, dat half Palestijns is, veroordeelde Israël al vaak openlijk voor misdaden tegen Palestina. Israëlische medewerkers van Swarovski en uitbaters van Swarovski-winkels in het land reageren dan ook erg kwaad op de beslissing van het merk.

Zanger Michael Ben David die Israël deze maand zal vertegenwoordigen op Eurosong, verkondigde ook dat hij zonder de voorziene Swarovski-juwelen het podium zal betreden. Swarovski zelf reageert voorlopig dat zowel zij als Hadid geen politieke boodschappen willen uitdragen, en hun samenwerking niet willen verbreken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: