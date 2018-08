Bye bye summer: waarom je deze periode zoveel last hebt van augustusblues (en wat je eraan kan doen) Nele Annemans

27 augustus 2018

17u38

Bron: Bustle 1 Nina Toegegeven, ik heb nu al heimwee naar de zomer - in tegenstelling tot menig andere collega die in de grijze wolken is omdat het bijna herfst is. Maar hoe komt het dat sommige mensen nu zoveel last hebben van augustusblues, en vooral: wat kan je eraan doen?

Augustus wordt vaak gezien als een tussenperiode: het betekent enerzijds dat het einde van de zomer nadert, maar aan de andere kant is het helemaal nog geen weer voor knusse truien of een glaasje glühwein. De laatste week van augustus is dan ook het moment waarop velen afscheid moeten nemen van de zomervakantie en zich voorbereiden op nieuwe projecten op hun werk. Niet verwonderlijk dat veel mensen er in augustus wat somber bijlopen.

Drukte van september

Maar hoe komt het nu dat sommigen meer last van de 'augustusblues' dan anderen? Volgens Amy Sedgwick, directeur bij het behandelingscentrum Mountainside, zijn de augustusblues, net zoals de zondagblues, een teken dat je niet in het hier en nu leeft. "Augustus brengt gemengde gevoelens met zich mee. Sommige mensen vinden het jammer dat ze niet op die perfecte vakantie geweest zijn of dat ze niet genoeg plezier beleefd hebben, anderen voelen zich dan weer angstig en een somber omdat de drukte van september er weer aankomt", legt ze uit. Mensen die dat doen leven volgens haar niet in het moment. "Ze focussen zich op de gemiste kansen in het verleden en anticiperen op de verantwoordelijken in de toekomst."

En blijkbaar kan je verleden een grote rol spelen in welke mate je last hebt van de augustusblues. Was je iemand die uitkeek naar het begin van het schooljaar, of raakte je er eerder helemaal gestresseerd van? "Uit onderzoek blijkt dat de ervaringen uit je kindertijd en tienerjaren een invloed kunnen hebben op je gezondheid, je gemoedstoestand en nog tal van andere dingen in je volwassen leven. Je zo slecht voelen in augustus is dan ook vaak een overgebleven gevoel uit je kindertijd, toen september nog het begin van het schooljaar betekende", aldus Sedgwick.

Geniet van een beetje me-time

Daarom stelt Sedgwick voor om meer van het nu te genieten. "Wat het ook is: doe de dingen die jou aan de zomer doen denken en geniet van die ervaringen. Zo zullen je augustusblues veel minder de kop opsteken. Streef er ook naar om nog voor de zomer ten einde loopt te genieten van een beetje me-time of waag je eens een sessie mindfulness." Sedgwick haar beste tip? "Als je angstig bent voor het einde van de zomer, probeer dan om wat de herfst voor jou betekent te herformuleren. Maak bijvoorbeeld een lijstje met leuke dingen die je alleen in de herfst kan doen en je zal zien dat het afscheid met je favoriete seizoen een pak makkelijker zal verlopen."