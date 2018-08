Bye bye sixpack: verkiezen vrouwen de zachtere dadbod? mv

30 augustus 2018

14u02

Bron: De Volkskrant, shape.com 0 Nina Liggen en weer rechtkomen, liggen en weer rechtkomen. Waar gaat het over? Juist ja. De sit-up. Dé oefening bij uitstek waar je een sixpack van zou krijgen. Een sixpack zou het ware schoonheidsideaal zijn voor mannen. Maar hoe hard zijn dames ook werkelijk fan van die harde blokjes op de buik?

Staf en Matthias Coppens lieten iedereen versteld staan met hun transformatie. Ze maakten de overgang van een comfortabele 'dadbod' naar het lichaam van een heus onderbroekenmodel. De voorkeur van alle dames? Niet echt. Uit onderzoek blijkt dat de meeste vrouwen toch liever een man met 'wat pak aan' hebben.

De 'dadbod' bestaat al sinds er bier en barbecues bestaan. Een nieuwe en vooral warm onthaalde hype bij veel heren. Bij een dadbod of 'vaderlichaam' zit een man met zijn lichaam tussen een sixpack en een bierbuik in. Een nieuw schoonheidsideaal dat ook bij vrouwen in de smaak lijkt te vallen.

Een studie door Planet Fitness, toonde al aan dat vrouwen eigenlijk meer fan zijn van de relaxte look. Aan het onderzoek namen zo'n 2000 mensen deel, 69 procent van de vrouwen gaf aan dat ze een dadbod wel konden smaken. 47 procent was zelfs van mening dat de dadbod de nieuwe sixpack zou zijn.

Maar ook mannen lijken zich goed te voelen wanneer er geen blokjes te tellen zijn. Drie op de vijf gaf aan dat ze met hun dadbod niet het gevoel hadden alsof ze meer beoordeeld werden.

We hadden maar 8 weken tijd .... hoe we dat gedaan hebben en of je daar vrolijk van wordt ? Volgende week 6 sept #hlvc #hetlichaamvancoppens💪 Een foto die is geplaatst door null (@staf_coppens) op 29 aug 2018 om 10:18 CEST