Bye, bye blauw misbaksel in de tuin: 13 trendy opblaasbare zwembadjes die er leuk uitzien

Het is officieel: de eerste hittegolf van het jaar is een feit. Nu het vandaag - én de komende dagen - zo warm wordt, verlangen we allemaal naar een frisse duik. Wie vrijaf heeft kan naar de zee of een recreatiedomein trekken. Al is de kans groot dat het daar tijdens de zomervakantie over de koppen lopen wordt. Sommige bofkonten hebben thuis een zwembad waar ze kunnen plonsen, maar the next best thing is een plonsbadje.