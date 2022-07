Bye bye, beha: de ‘boob tape’ is aan een opmars bezig. Doet het pijn en hoe draag je het?

We laten onze stijve beugelbeha steeds vaker vriendelijk links liggen. Liever ruilen we hem in voor een bralette of dragen we helemaal niks, hashtag #freethenipple. Maar wat als je dat alles onthullende kleed wil dragen en toch een push-up effect wil? Enter: boob tape. Steeds meer merken, waaronder Kruidvat, brengen hun eigen versie op de markt, en ook op sociale media beleeft het een glory moment. Wij tonen waar je het koopt, en geven tips voor hoe je het aanbrengt.

We hebben de push-up bh, de strapless bh, de bralette, de sportbeha en de zelfklevende bh. Maar misschien zijn bh’s wel voorgoed passé, want boob tape maakt zijn opmars én is net iets veelzijdiger. Draag je een kleedje met een diepe V-hals, wil je meer ondersteuning onderaan de borsten of kies je vandaag voor een speciale backless top? Met tape kan het allemaal. Ze liften en ondersteunen de borsten langdurig, welke cupmaat je ook hebt. Doordat je het zelf kan plakken, bepaal jij de lift en de vorm helemaal.

Kim K begon er mee

Zoals wel vaker, kunnen we de mosterd voor deze trend halen bij realityster Kim Kardashian. In 2016 deelde ze een van haar geheimen achter haar rodeloperfiguur. Ze gebruikte ducttape om haar borsten naar de hemel te hijsen. “Ik zet me schrap voor wanneer ik dit eraf moet trekken, lol”, schreef ze. En dat ducttape met industriële lijm van je huid trekken geen pretje is, geloven we graag. Het kan zelfs voor huidirritaties zorgen.

Toch moeten enkele merken toen het gat in de markt hebben ontdekt. Ze vonden een betere manier om je borsten af te plakken: boob tape. Ook de ducttape-koningin herself, Kim Kardashian, begon haar eigen lijn “Body Tape” met Skims in 2019, al is deze niet langer te koop op de website.

Er is genoeg voor iedereen

Geen nood. Wie snel even ‘boob tape’ intikt op Google, ziet duizenden merken die het product verkopen. Ook Kruidvat brengt eind deze maand hun eigen boob tape op de markt. Op sociale media word je om de oren geslagen met verschillende technieken en allerlei tips om de tape juist aan te brengen; op TikTok is de hashtag goed voor 13.5 miljoen views.

Veel vrouwen hebben het online ook over de voordelen. Je hebt om te beginnen altijd een op maat gemaakte bh. Bovendien worden je borsten gelift, zonder beugel én vooral zonder een chirurgische ingreep.

De tape komt tegenwoordig in verschillende kleuren. Het gaat om rollen van enkele meter, en net als bij plakband knip je zelf de tape, afhankelijk van hoeveel je nodig hebt. Ondertussen is de boob tape ook vaak waterproof en dus bestand tegen transpireren en zwemmen. Sommige merken voorzien ook tepelcovers. En het afscheuren doet helemaal geen pijn meer, wordt beloofd.

How to tape?

Ben je op zoek naar tips om de tape goed aan te brengen? Wij helpen een handje. Zorg dat de huid schoon en droog is. Knip een stuk van de rol af en breng het op de gewenste manier aan op de borsten. Bij het eerste gebruik wordt het aangeraden om een klein stukje van de tape eerst op de huid te testen voor allergie. Wrijf bij het verwijderen van de tape lauwwarm water of (baby)olie op de tape voor je die weghaalt.

De tape kan op meerdere manieren gedragen worden, zodat borsten er altijd goed uitzien in elke outfit. De eerste is het trucje dat het meest aanleunt bij een ‘traditionele’ bh, voor als je geen zin hebt in beugels en vooral geen zichtbare randjes wil in een strakke top. De tweede techniek is er voor een jurk met diepe V-hals. Als derde is er ‘the pastie’, voor een iets meer verhullende outfit. Je kiest zelf hoeveel je plakt, afhankelijk van hoe groot je borsten zijn en hoe hard je wil liften.

Onderaan links zie je de bandeau, die is ideaal voor een kledingstuk met horizontale hals. Op die manier krijg je een mooi decolleté waarbij je borsten als beste vriendinnen tegen elkaar aanleunen. Voor een satijnen jurkje met een lichte uitsnijding is de cross-over perfect. Je maakt een X waardoor de borsten behoorlijk gelift worden. De laatste stijl focust vooral op het naar elkaar toebrengen van de borsten, eerder dan ze hoog te liften.

Maar het draait vooral om experimenteren en uitproberen. Zin om boob tape in huis te halen? Wij tippen de allerbeste.

