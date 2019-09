BV-kapper Jochen Vanhoudt lanceert zijn eigen webshop IDR

10 september 2019

10u44 0 Nina Ben jij het ook zo beu dat je haar na de kappersbeurt maar enkele dagen echt mooi blijft? Dan hebben wij goed nieuws, want BV-kapper Jochen Vanhoudt heeft nu een eigen webshop om je uit de nood te helpen.

Toegegeven: ons haar ligt echt goed als we net buitenkomen bij de kapper, maar helaas is dat na een wasbeurt al een stuk minder het geval. Jammer, maar helaas niets aan te doen. Dachten we, want BV-kapper Jochen Vanhoudt kan ons probleem voor een stuk verhelpen. Hij lanceerde immers zijn eigen webshop, waar je alle tools die the hair master himself gebruikt ook kan bestellen. Zo vind je er haardrogers, borstels, stijl - en krultangen, kan je Jochens boek ‘Mijn haar - de 100 meest gestelde vragen aan de kapper’ er aanschaffen en krijg je tips en tricks cadeau om je haar te laten stralen.

www.jochenvanhoudt.be