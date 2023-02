Budgetvriendelijk leven: deze vrouwen werden er gelukkiger van. “Ik kan nu makkelijk wéken reizen”

Actrice Natali Broods heeft ADD en dat brengt onrust. “Ik bespreek mijn onzekerhe­den met een therapeut”

Natali Broods (46) was dit jaar Master van het Filmfestival Oostende en spat van het scherm af in de serie ‘Assisen’. Ze praat openhartiger dan ooit over haar rol als mama van een tweeling met vroeggeboorte. Over haar fijne relatie en hoe ze toch hoopt dat er niet maar één ware is. En over hoe ze altijd zoekend blijft in het leven. “Eigenlijk is dit interview heel confronterend.”