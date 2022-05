‘Brozilian wax’ voor mannen is in opmars. “Vooral jongeren laten hun haar verwijderen”

Het hoogseizoen van de Brazilian wax is aangebroken. Vrouwen laten hun gevoelige delen gronding onder handen nemen vooraleer ze op vakantie vertrekken. Maar kende je de brozilian wax al? Ook mannen vinden steeds vaker hun weg naar de schoonheidsspecialist, sans gêne . “Tien jaar geleden hadden we bijna geen enkele mannelijke klant.”

Met de zomervakantie om de hoek, is de Brazilian wax populair in de schoonheidssalons. Het is een behandeling waarbij vrouwen alle haren in het hele gebied rond de geslachtsdelen laten verwijderen. Maar de tijd waarin ontharing enkel voor vrouwen is, is al lang voorbij. De brozilian wax, de mannelijke tegenhanger, baant zijn weg in steeds meer instituten.

De term is bedacht door Natalia Romanenko, oprichtster van het schoonheidssalon BriskNPosh in New York City. Ze wilde de kijk van het publiek op ontharing veranderen en een diversere gemeenschap creëren. Ook in België bieden steeds meer ondernemingen een waxbeurt voor mannen aan. Christiane Maertens, oprichtster en zaakvoerster van gezondheids- en wellnesscentrum Santé Magic, merkt vooral het laatste decennium de stijgende trend op. “Tien jaar geleden hadden we bijna nooit een mannelijke klant voor een Brazilian wax, nu hebben we er verschillenden.”

Jongere generaties

“Met de aankomende zomervakantie zijn we volledig volgeboekt. De grootste vraag komt nog altijd van vrouwen, maar steeds meer mannen zijn geïnteresseerd in een waxbeurt. Vooral de jongere generaties komen ons centrum binnengewandeld. Mijn zaak ligt in de universiteitsstad Leuven, dus het krioelt hier van de studenten, zowel vrouwen als mannen. Ik merk bovendien dat de mannelijke veertigplussers over het algemeen minder geïnteresseerd zijn in een Brazilian wax. Die denken: ‘laat dat haar daar maar staan’. (lacht) Maar ik heb wel een paar oudere klanten, zelfs eentje van zestig, wat vrij uitzonderlijk is.”

“De behandeling is moeilijker bij een man dan bij een vrouw, waardoor het ook iets duurder uitvalt. Vooral de teelballen zijn moeilijk te ontharen omdat de huid daar heel zacht is. Wij werken ook met suikerwax, wat heel huidvriendelijk is en het minste irritaties veroorzaakt. Maar je kan nog zo voorzichtig zijn, de eerste keer dat je een Brazilian wax laat doen zal geen deugd doen. Hoe vaker je het laat doen, hoe minder stug de haren worden en hoe makkelijker het gaat om ze te verwijderen.”

“Een goede nazorg is sowieso van belang. Aloë vera is een goed product om de gevoelige huid te hydrateren en voeden. We maken ook zelf een product met etherische oliën om een ontsteking te vermijden. Heb je last van ingegroeide haren? Dan gebruik je daar best een apart serum voor, zoals het Spot-On Serum van Odylique.”

