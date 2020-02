Broer én zus in finale Europese modellenwedstrijd

Top Model Europe is een van de grootste internationale modellenwedstrijden waaraan jaarlijks zo'n 25.000 mensen uit 15 landen deelnemen. Winnaars zullen met hun naam niet meteen een belletje doen rinkelen, maar het zijn wél deze modellen die we uiteindelijk terugzien op de catwalk van Parijs of op de glanzende pagina's van Vogue en Marie Claire. Mogen binnenkort misschien achteraan dat rijtje aansluiten: Thomas Seghers en zus Laura, want na drie rondes in de wedstrijd schopten de Oostmallenaars het beiden tot in de finale. Elk in hun eigen categorie - Thomas als mannequin, Laura als fotomodel - behoren ze nu tot de laatste 25. Bij winst verdienen ze een reis met shoot en - als het even kan - naam, faam en een resem opdrachten.

Gescout in Parijs

En dat terwijl de twee amper ervaring hebben in de modellenwereld. Dat had anders gekund: lang geleden, toen Thomas en Laura nog hun melktandjes hadden, was de verkoopster van een bruidswinkel zo onder de indruk van hun aandoenlijke gezichtjes dat ze hen prompt doorverwees naar een modellenbureau in het Antwerpse. Daar kregen ze, net als hun jongere broertje, ook meteen een contract aangeboden. "Maar zo'n contract was ook een investering", vertelt Laura, nu 18 jaar en eerstejaarsstudente farmacie in Leuven. Omdat de kinderen nog niet echt veel interesse hadden in modellenwerk en de combinatie met andere hobby's toch wat moeilijk bleek, lieten de ouders de familiecarrière aan zich voorbijgaan.

Zelfs toen Thomas later op schoolreis in Parijs gescout werd door een modellenbureau en niet veel later terug naar de Franse hoofdstad mocht nadat hij een wedstrijd gewonnen had, koos hij voor de zekerheid: zijn studies industrieel ingenieur in Antwerpen. Laura wordt op Instagram dan weer geregeld aangesproken door fotografen, maar is eigenlijk te klein om mannequin te zijn. Het enige wat ze vandaag doet, is af en toe voor de lens van een bevriende fotografiestudent staan.

Op beeld pakken

Maar de laatste jaren bleek het wereldje toch te aantrekkelijk, dus schreven broer en zus zich samen in voor Top Model Europe. Op 16 februari strijden ze in Brussel, in hun eigen categorieën, om de titel - niet tegen elkaar, dus. "Net omdat we broer en zus zijn, geraakten we al zo ver", denkt Laura. "Intussen worden we daarop aangesproken." Niet dat ze samen voor de spiegel aan hun beste blik werken of hun loopje op de catwalk oefenen, maar de steun doet ook al veel. Thomas moet het vooral hebben van zijn lengte en maten, Laura pakt goed op beeld en denkt dat haar "proporties kloppen" - met dank aan een even slanke en grote mama en papa. "Ik denk dus wel dat er een kans is dat één van ons beiden wint", aldus Thomas. "Ik ben blij dat niet een van ons al afviel. Maar we gunnen het elkaar."

"De wereld schrikt me een beetje af, maar het is ook niet de bedoeling dat ze hiervan hun hoofdberoep maken", vertelt mama Lieve Decorte (48), trots maar realistisch. "Het is leuk om te doen en een fijne bijverdienste, maar hun diploma's zijn prioritair. Ze hoeven zelfs niet te winnen - de contacten die ze daar kunnen leggen, zijn al voldoende. Ze willen dit écht. Daarnaast denk ik dat de wereld stilaan aan het veranderen is. Een unieke eigenschap is intussen al een pak belangrijker dan enkel de oppervlakkigheid van het uiterlijk."