Britten worden opgeroepen om massaal mini-corgi’s te breien voor 70-jarig jubileum van de Queen

Als het van de modewereld afhangt dragen we dit jaar weer allemaal extra decadente feestkle­ding

‘Knaldrang’: ondertussen ben je het woord misschien even beu als de coronapandemie. Toch is het gevoel alom aanwezig, ook bij de modehuizen. Als het aan hen ligt, laten we onze comfy kleding in de kast liggen en kiezen we bij het uitgaan weer voor glitter en glamour. Jawel: de extravagante ‘partydress’ is terug van weggeweest.

26 februari