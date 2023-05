Britt (20) is panseksueel, zoals Angèle (27): “Ik hoor vaak flauwe moppen zoals: ‘Val jij op pannen dan?’”

“Ik ben panseksueel”, onthult zangeres Angèle op de Franse radio. Kortom: ze voelt zich aangetrokken tot mensen en hun persoonlijkheid, ongeacht hun geslacht of genderidentiteit. Ook Britt (20) definieert zichzelf als panseksueel “Ik vond het enorm leuk om te lezen dat Angèle openlijk praat over haar seksualiteit. Ik ken niemand anders die pan is.”

Angèle (27) bouwt al enkele jaren aan haar internationale muziekcarrière, maar door al die plotse roem hield ze haar liefdesleven aanvankelijk het liefst voor zich. “Het is aan mij om te beslissen wat ik van mijn privéleven blootgeef, en wanneer. Zeker als het over zaken gaat die pijnlijk zijn, zoals een coming-out of een liefdesbreuk”, vertelt het gezicht van Chanel in 2021 aan NINA.

Vlinders in de buik hebben voelt hetzelfde, meisje of jongen

Enkele jaren geleden onthulde de zangeres wel dat ze biseksueel is en al een relatie had met een vrouw, de Franse comédienne Marie Papillon (32). In een recent interview op de Franse zender France 2 praatte ze nóg openlijker over haar seksualiteit. “Ja, ik ben bi”, verduidelijkte de zangeres nadat iemand haar die vraag stelde.

Ik kan verliefd worden op een jongen, een meisje, een non-bi­nair of transgen­der persoon. Angèle

“Ik zou zelfs zeggen dat ik panseksueel ben. Ik kan verliefd worden op een jongen, een meisje, een non-binair of transgender persoon. Verliefd zijn, vlinders in de buik hebben, dat voelt voor mij hetzelfde. Of het nu met een meisje of jongen is.”

Volledig scherm © Corbis via Getty Images

‘Het is iets dat ik altijd wist’

Panseksueel zijn betekent dat je verliefd wordt op mensen en hun persoonlijkheid. En het maakt je niet uit wat voor sekse of genderidentiteit die persoon heeft. Ook Britt (20) definieert zichzelf als panseksueel, sinds ze de term kent tenminste. “Ik ben er niet echt ‘achter gekomen’ dat ik panseksueel ben. Het is iets dat ik altijd wel al wist van mezelf, maar ik kende het woord er niet voor.”

“Ik vond het enorm leuk om te lezen dat Angèle openlijk praat over haar seksualiteit. Zo krijgt de term meer aandacht en is er meer representatie. Ik had het als kind zeker leuk gevonden om meer rolmodellen zoals Angèle te zien, omdat het dan minder vreemd of onbekend zou zijn om mezelf zo te definiëren. Ikzelf ken trouwens niemand anders die panseksueel is.”

Volledig scherm Britt (20) definieert zichzelf als panseksueel. © rr

“Ik ben aangetrokken geweest tot zowel mannen als vrouwen. Ik heb nog niet echt veel serieuze relaties gehad, maar ik merk wel dat er enorm veel variatie zit in het type personen dat ik leuk vind. Mijn celebrity crush is bijvoorbeeld een non-binair persoon. (lacht) Voor mij persoonlijk is het geen must dat mijn partner ook panseksueel is, zolang ze begrip hebben voor mijn seksualiteit.”

Iets wat ik vaak hoor is: ‘Ah, maar je bent samen met een man, ben je dan toch niet hetero?’ Of: ‘Maar als je nu met een vrouw bent, ben je dan niet lesbisch?’ Britt

‘Val jij op pannen dan?’

“Ik heb niet echt grote voor- of nadelen ondervonden aan mijn seksualiteit. Iets wat ik vaak hoor is: ‘Ah, maar je bent samen met een man, ben je dan toch niet hetero?’ Of: “Maar als je nu met een vrouw bent, ben je dan niet lesbisch?’ Terwijl dit helemaal niet het geval is.”

“Sommige mensen nemen het ook niet zo serieus als ik hen vertel dat ik panseksueel ben. ‘Val jij op pannen dan?’, is een flauwe mop die ik vaak hoor. In het begin vond ik dat vervelend, maar ik heb geleerd om dat snel van mij af te zetten.”

Lees ook: