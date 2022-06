Britse studenten pikken het niet dat hun uniform opduikt in porno en seksshops. “Geen sekssymbool”

“Die blouse zit slecht, de maten kloppen nooit en dat stofje is irritant.” Juliette (5), Margo (12), Ben (16) en Britt (18) over hun uniform

‘Mama, wat moet ik aandoen?’ Het is een vraag die deze kinderen niet snel zullen stellen: ze moeten elke dag in uniform naar school. Gemakkelijk, want geen keuzestress voor de kleerkast, of een regel uit het oertijdperk? We vroegen het aan een kleuter, enkele tieners én een pedagoog. “Diepgaande gesprekken zijn waardevoller dan simplistisch te zeggen: ‘we zijn allemaal gelijk, want we dragen hetzelfde uniform’.”

