Britse pers tipt Antwerpen en 9 andere Europese bestemmingen als meest aangenaam voor LGBTQ+

Tijdens de zomervakantie ligt de wereld niét aan ieders voeten. Een recente studie toont dat 71 procent van LGBTQ+-reizigers al ongemakken ervaarden op vakantie omwille van hun geaardheid. 61 procent kiest dan ook een bestemming op basis van hun veiligheid en welzijn. Maar er is goed nieuws, want de Britse krant ‘The Guardian’ zocht en vond 10 LGBTQ+-vriendelijke bestemmingen in Europa.

1. Malta

Malta is een van de meest LGBTQ-progressieve landen ter wereld. Het is het eerste land uit de Europese Unie dat conversiepraktijken verbiedt en pronkt vol pride-trots op de eerste plek in de Rainbow Europe Index van ILGA-Europe die landen rangschikt op basis van LGBTQ+-gelijkheid.

Bij die titels blijft het trouwens niet. Ook het leven op het eiland biedt heel wat moois voor de LGBTQ+ community. Zo kan je de kronkelende middeleeuwse straten van Valletta en Rabat ontdekken met een LGBTQ-persoon aan je zijde. De nachtclub Michelangelo in het levendige Paceville en de Monaliza Lounge Drag Bar zijn eveneens onmisbare hotspots. En wie zich volledig thuis wil voelen op Malta, vliegt er best naartoe tussen 7 en 17 september. Dan vindt er de EuroPride plaats.

2. Kopenhagen

Een must-see plek in Kopenhagen is ongetwijfeld Centralhjornet. Het is een van Europa’s oudste homobars, waar het hele jaar door zondagse drag- en jazzsessies worden gehouden. Een andere leuke locatie is Bøssehuset in Christiania, de thuisbasis van theater, tentoonstellingen en onmisbare feestjes.

Wie in het najaar naar Kopenhagen wil vliegen, doet dat best tussen 21 en 30 oktober. Dan vindt er het MIX Copenhagen LGBTQ-filmfestival plaats, dat z’n oorsprong al kende in 1986 (!). Geen wonder dus dat Kopenhagen de ‘LGBTQ+-buurt van Scandinavië’ wordt genoemd.

3. Dublin

Ook Dublin ademt LGBTQ+-hotspots. Zo vind je er Street 66 Bar, een cocktailbar in het midden van het iconische LGBTQ+-instituut The George. Wie de rivier oversteekt, maakt best een tussenstop in PantiBar, eigendom van drag queen, activist en artiest Panti Bliss. Aan de zuidkant van de stad vind je Gutter Bookshop, uitgebaat door twee mannen. Je heupen losschudden kan je tijdens de wekelijkse big gay disco van Sunday Social in de bar Farrier & Draper.

Nog een leuk weetje: Dublin heeft sinds 2020 een homoseksuele vicepremier: Leo Varadkar. Hij is de vierde openlijke homoseksuele regeringsleider ter wereld.

4. Milaan

Een modestad is Milaan al jaren, maar tegenwoordig ontpopt ze zich ook tot LGBTQ+-vriendelijke vakantiebestemming. Zet je stadsroute in naar Porta Venezia of vlij je neer in Leccomilano, Bar Basso of café-bar Blanco. Op zoek naar iets uniek? Boek dan tickets voor Gate Party, een maandelijks queer-evenement met lichtshows, theatrale decors, dansers en artiesten. Op 2 juli start in Milaan ook de pride-parade, die jaarlijks zo’n 350.000 mensen trekt.

5. Glasgow

Vergeet even Edinburgh als bekend LGBTQ+-mekka. Glasgow zit de stad namelijk stevig op de hielen met z’n bruisende steile straten, diverse buurten en heerlijke eetcultuur. De oudste homobar van de stad, The Waterloo, is al zo’n vijftig jaar het centrale punt voor de LGBTQ+-community. Een andere klassieker is de Underground-bar, leuk voor dragoptredens en karaoke. Nog zo’n toffe plek: de LGBTQ+ boekhandel Category Is Books. Super vriendelijk en altijd gezellig druk.

6. Birmingham

Je waant je in een stad van regenboogvlaggen wanneer je Birmingham bezoekt. Een ware trekpleister is het historische Gay Village met allerlei bars, cafés en winkels. Ook de lesbische bar The Fox of de legendarische Nightingale Club (de oudste homoclub in de stad) zijn absoluut een bezoek (en zelfs danspas) waard.

Deze zomer zet Birmingham trouwens ook sterk in op allerlei LGBTQ+-evenementen. Onze nummer één? Fierce’s Healing Gardens of Bab van 27 juni tot 17 juli. Het festival is een onderdeel van Birmingham 2022 Festival en draait volledig rond kunst, optredens, drag- en creatieve clubavonden.

7. Mykonos

Eentje uit de oude doos (letterlijk) want de reputatie van Mykonos als queer-hemel dateert al uit de jaren 70. Het kleine eiland groeide in de loop van de jaren uit tot een waar resort voor LGBTQ+-mensen. Hang er rond in de gevestigde hotspots Jackie O, bar Porta of Kastro’s, en verblijf in het Super Paradise, een hotel dat dicht bij het belangrijkste LGBTQ+-strand van het eiland ligt.

Zin om een dansje te placeren? Boek dan een vlucht naar Mykonos tussen 17 en 24 augustus. Dan staat het eiland in het teken van XLSIOR, het grote gay-dansfestival dat wordt bijgewoond door 30.000 festivalgangers.

8. Madrid

Met een queer-bevolking van zo’n 500.000 personen in de stad, is Madrid zonder twijfel een ware LGBTQ+-hotspot. Meer nog, het is zelfs de meest queer-vriendelijke stad van Spanje. En daar doen de jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers nog een schepje bovenop. Ontdek Plaza de Chueca, Mercado San Antón en geniet van drag in de gezellige LL Bar.

9. Helsinki

Staat Helsinki op de planning? Vergeet dan niet te piepen in Mann’s Street of Street Pride in de wijk Kamppi en Kvääristö, een uitgaansgelegenheid voor queervrouwen, transgenders en niet-binaire mensen. Slapen doe je hier het best in Klaus K, een LGBTQ-vriendelijke designhotel.

Wie betovert is door de stad, kan zich trouwens ook lid maken van de Helsinki Homoinvaasio, oftewel de Helsinki Gay Invasion. Het doel van de organisatie is om de homoscene wakker te schudden door willekeurige heterobars over te nemen in de stad.

10. Antwerpen

Last but not least kreeg ook onze eigen Belgische haven, Antwerpen, een eervolle vermelding. Allesbehalve onterecht, want net zoals Malta scoort ook België hoog in de bescherming van LGBTQ+-rechten. In 2003 was ons land zelfs het tweede ter wereld dat het homohuwelijk legaliseerde.

Wie Antwerpen bezoekt, trekt best eens naar de wijk Zurenborg. Daar ligt Kartonnen Dozen, de enige LGBTQ+-boekhandel in Vlaanderen. Nog zo’n aanrader: café Hessenhuis, gehuisvest in een gebouw van bijna 500 jaar oud en Cut, de eerste Antwerpse vrouwenbar. Nachtraven begeven zich best naar Cargo Club of The Boots. En vergeet ook niet de Antwerpse handjes eens uit te testen, het streekproduct van de koekenstad.

