Britse kankerpatiënten kunnen eindelijk pruik van afrohaar krijgen. Kan dat ook bij ons?

Tot nu toe konden jonge Britse kankerpatiënten geen pruik van afrohaar krijgen als ze dat wilden. Een haarstukje maken met zulk kroezend haar is te moeilijk, luidde het verdicht. Kankerorganisatie The Little Princess Trust brengt daar nu verandering in en aanvaardt voor het eerst ook haardonaties van zwarte mensen. Hoe zit dat bij ons? Belgische borstkankerorganisatie Think Pink reageert.

Je lange lokken doneren aan een organisatie die pruiken maakt voor kankerpatiënten is niet alleen bij ons een populaire praktijk. In België stuur je je donatie op naar het Geef Om Haar Fonds van de nationale borstkankerorganisatie Think Pink, in het Verenigd Koninkrijk ontvangt The Little Princess Trust de donaties van de Britten. Die organisatie komt nu met een belangrijke innovatie: eindelijk zullen ook donaties van afrohaar gebruikt kunnen worden.

Elfjarig meisje start revolutie

Sinds 2006 al zorgt The Little Princess Trust voor duizenden gratis pruiken voor jonge kankerpatiënten. Maar voor zwarte patiënten was er tot nu toe altijd een ‘creatieve’ oplossing nodig, omdat de organisatie geen donaties van afrohaar accepteerde. Ze vonden immers geen pruikenmaker die met zulk kroezend haar aan de slag kon. Wilde een zwarte kankerpatiënt een pruik die op zijn of haar oude lokken leek, dan werd een pruik van sluik haar kunstmatig gekruld.

Maar in november 2021 startte het elfjarige Britse meisje Carly Gorton een kleine revolutie. De zwarte tiener wilde net zoals haar vriendinnen haar lokken doneren, maar kreeg te horen dat dat niet kon. De pers verspreidde Carly's verhaal en haar familie ging op zoek naar een organisatie of pruikenmaker die wél wilde meewerken. Het team van het Londense bedrijf Raoul Wigmakers ging de uitdaging aan, en ontwikkelde met hun honderd jaar aan expertise een nieuwe, delicatere weefmethode die wél werkt op kwetsbaar afrohaar.

The Little Princess Trust ging meteen met Raoul Wigmakers in zee en ontvangt vanaf nu dus wél kroezend afrohaar. Carly mocht meteen haar mooie lokken doneren. “We zijn zo dankbaar aan al wie ons geholpen heeft om onze patiënten nog meer keuzes te bieden en nog inclusiever te zijn naar de donors toe”, reageert Phil Brace, CEO van The Little Princess Trust.

Aanvaardt Think Pink afrohaar?

Bij de Belgische borstkankerorganisatie Think Pink ontvangen ze maar zelden donaties met afrohaar, reageert Maité Carlier, verantwoordelijke van het Geef Om Haar Fonds bij Think Pink. “Maar we weigeren afrohaar ook niet.” De lokken die Think Pink ontvangt, reizen door naar een sorteercentrum waar haar dat om een bepaalde reden niet bruikbaar is, eruit wordt gehaald. En afrohaar kan zeker door die selectie raken, zegt communicatieverantwoordelijke bij Think Pink Ophélie Mouton.

“Onze grootste afnemer verwerkt alle soorten haren. Vooral omdat er, vooral nog vanuit Brussel, wel degelijk vraag is naar pruiken van afrohaar. Alleen extreem kroezend haar kan moeilijkheden geven, geven ze toe. Maar hun ervaring is ook dat vrouwen met zulk haar vaak zelf liever verlengende lokken willen die minder kroezen.” Stuur afrohaar, in welke variatie dan ook, dus gerust op naar Think Pink, besluit Ophélie. “Het meeste haar kan perfect verwerkt worden.”

