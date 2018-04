Britney Spears wil nieuwe lifestylegoeroe worden Liesbeth De Corte

26 april 2018

Er zijn heel wat sterren die zich geroepen voelen om lifestyleadvies te geven, denk maar aan Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Reese Witherspoon en Halle Berry . Nu wordt dat lijstje nog wat langer, want niemand minder dan Britney Spears wil een modelijn en lifestylemerk lanceren.

Dat Britney Spears nogal wat ups en downs heeft gekend, is een understatement van jewelste. Maar de laatste tijd lijkt ze weer aan de beterhand te zijn én heeft ze zich op de radar in de modewereld gezet. Vorige maand werd de 36-jarige zangeres zelfs het nieuwe gezicht van een nieuwe collectie van modehuis Kenzo.

Britney Spears Lifestyle Program

Ondertussen heeft de blondine de smaak te pakken, zo lijkt het wel. Spears heeft aangekondigd dat ze een lifestylemerk uit de grond wil stampen, genaamd Britney Spears Lifestyle Program. Naast een modelijn kunnen fans van Brit Brit zich verwachten aan producten rond haarverzorging, accessoires, sportattributen en elektronica. We zullen er wel nog eventjes op moeten wachten, want het merk wordt pas volgend jaar in de lente gelanceerd.

“Dit lifestyleproject is een volgende stap van Britney om opnieuw aansluiting te zoeken met haar fans van over de hele wereld”, reageert haar manager Larry Rudolph. “Door haar stijl en modegevoel te delen, toont ze dat ze authentiek is en dat ze haar fans apprecieert.”