Britney Spears verliest haar prille zwangerschap. Rouwexpert: “We moeten dit verdriet au sérieux nemen”

Van mode tot musea: dit zijn de 8 topadres­jes van Bent Van Looy. “Koop weinig en voor de rest van je leven”

Muzikant Bent Van Looy (45) ademt naast muziek ook kunst: hij exposeert op Art Brussel, waar je zijn werk tot 1 mei kon bewonderen. Het is het werk van een man met smaak — ook voor musea, interieur en kleding. Hij tipt dan ook als geen ander de hotspots die daar precies geschikt voor zijn. Steek jezelf strak in het pak of trek erop uit in Bents favoriete natuurgebied. “Hier is het magisch.”

6 mei