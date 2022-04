Breekbaar, peperduur en je krijgt er amper iets in opgeborgen, en toch is deze glazen handtas populair

Hoe gekker hoe liever: dit is dé handtassen­trend voor 2022

Gieren en grollen in sacochenland, want wie in 2022 hélemaal mee wil zijn, neemt maar beter een hilarisch exemplaar onder de arm. Post-corona nog kiezen voor strak zwart of klassiek cognac is op veilig spelen. Onder code geel mag het knallen, leerde de catwalk ons. Fluoroze, gifgroen, felblauw. Lila, muntgroen, perzikoranje. Of wat gezegd van een exemplaar in de vorm van een hoofdkussen, eentje met een croissant op gekleefd of een tas die eruit ziet als een flacon javel?

5 maart