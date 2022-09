Brecht en Tine zijn al jaren getrouwd en nog steeds verliefd. “We praten over hertrouwen. Dit mag nog 20 jaar duren”

Sven en Severine werden verliefd aan de school­poort van hun kinderen: “Via de juf achterhaal­de ik haar naam”

Omdat de kinderen van Severine en Sven samen in de klas zitten, zien de twee elkaar vaak aan de schoolpoort. Af en toe wisselen ze een lieve blik en een vriendelijke goeiedag uit, maar Sven durft Severine – die getrouwd is – lang niet aan te spreken. Tot hij single valt: dan trekt hij zijn stoute schoenen aan en schakelt hij zelfs de juf in. “We besloten om af te spreken in het gezelschap van onze zonen: in de speeltuin, waar we elkaar dan ‘toevallig’ zagen.”

