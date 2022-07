Bram, Sophie en Anne-Charlotte over waarom ze twee jobs combineren. “Zonder bijbaan kan ik geen huis kopen”

Het tijdperk van de ‘bijbaantjes' is aangebroken. Waar het bij de ene draait om een passieproject doet de andere het uit financiële noodzaak. Hoe dan ook: een extra job beoefenen lijkt in opmars. Niet gek nu het leven alleen maar duurder wordt. Ook Bram (27), Sophie (31) en Anne-Charlotte (25) kozen voor een tweede job. “Met één vast inkomen, kom ik niet rond. Ik moest iets zoeken om mij niet in de schulden te werken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik werkte bij een groot makelaarskantoor. Door de pandemie vielen er ontslagen, dus besloot ik om zelfstandig vastgoedmakelaar te worden. Beginnend zelfstandig zijn blijft wel een onzeker bestaan”, legt hij uit. Meteen de voornaamste reden om naar een bijbaan te zoeken. “Mijn inkomen is variabel en iedere maand zijn er een pak vaste kosten, dus ik moest iets zoeken om mij niet in de schulden te werken.” Daarnaast kocht Bram in z’n eentje een huis. “Met één vast inkomen kwam ik niet rond. Zonder een bijbaantje zou ik geen lening en dus geen huis kunnen betalen. Dus moest ik een oplossing zoeken”, bekent hij.

Quote Ik heb ook overwogen om terug als werknemer te starten of zelfs om in een supermarkt te gaan werken. Maar daar zou ik niet gelukkig van zijn geworden. Bram

Die vond hij bij het opstellen van EPC-certificaten. “Ik volgde daar een bijkomende opleiding voor en legde een examen af. Ik heb ook overwogen om weer als werknemer te starten of zelfs om in een supermarkt te gaan werken. Maar daar zou ik niet gelukkig van worden. Dit sluit ook veel beter aan bij het werk dat ik al doe. Wel zie ik mezelf geen jaren certificaten opstellen. Mijn prioriteit en passie ligt bij mijn hoofdberoep.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

“Er zijn dagen dat ik niet weet waar eerst te beginnen, maar er zijn ook dagen die rustiger zijn. Zaterdag werk ik wel steeds.” Toch valt de werkdruk voor Bram mee. “Ik kan mijn werk zelf regelen, dus voel me niet opbranden. Door zelfstandig te zijn, voelt het niet alsof ik van negen uur tot vijf uur vastzit aan de ene job, om dan na vijf uur aan het bijbaantje te beginnen.” En het financiële? “Het lukt voorlopig nipt, maar het blijft op het einde van de maand een beetje denk- en rekenwerk.”

Bram is zeker niet alleen. Volgens een nieuw rapport van financiële dienstverlener Deloitte heeft 39 procent van de millennials, personen tussen 25 en 41 jaar, een extra job. Het rapport bij werknemers uit het Verenigd Koninkrijk wijst erop dat die generatie zich grote zorgen maakt over hun (financiële) toekomst. Daarnaast lopen ze ook meer risico op burn-out, want ze houden heel wat balletjes in de lucht. En ook bij ons is die trend aan de gang. Volgens Statbel hebben in ons land zo’n 113.000 personen van 18 tot en met 40 jaar een bijbaan. Dat is 5,1 procent van alle werkenden binnen die leeftijdsgroep.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“In de tweede lockdown ben ik gestart”, steekt Sophie van wal. “Ik werkte toen in een kledingwinkel en we zaten vier weken thuis. Ik kon dat niet aan en begon te knutselen.” Zo ontstonden de gedraaide kaarsen die al gauw een schot in de roos bleken. “Ik postte enkele foto’s op Instagram, zonder de bedoeling om de kaarsen ooit te verkopen. Maar er kwam reactie op en zo ging de bal snel aan het rollen.”

(Lees verder onder de post.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door By Bell (@candles.by.bell) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het liep sneller dan gedacht, legt Sophie uit. “In het begin bezorgt je dat best wat stress, want tijdens de kerstperiode ging het hard. Ik werkte toen elke dag na mijn uren, ook nachtjes door, en daar hoorde af en toe een huilbui bij. Al vond ik dat harde werk niet erg: ’s avonds met een andere job bezig zijn en nieuwe dingen leren, gaf me moed. Want na acht jaar begon ik mijn job als verkoopster saai te vinden, met te weinig uitdagingen.”

Quote Het zou me ook lukken zonder de bijbaan, maar ik wíl niet meer zonder. Nu heb ik ruimte om te sparen en dat ging voordien absoluut niet. Sophie

De voornaamste reden voor het passieproject was dus om tijdens corona iets om handen te hebben. “Maar ook het extra centje is mooi meegenomen. Het zou me ook lukken zonder de bijbaan, maar ik wíl niet meer zonder. Nu heb ik ruimte om te sparen en dat ging voordien absoluut niet. Ik reken nu dus wel op die extra cent. Ik heb ook andere bijbaantjes. Zo ben ik al lange tijd make-upartiest en werk ik twee keer in de maand als fotograaf. Stilzitten? Liever niet.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Anne-Charlotte heeft net het tweede jaar als fulltime leerkracht in het bijzonder lager onderwijs achter de rug. Een pittige job, maar daarnaast staat ze ook nog in de horeca. “Sinds vorige zomer ben ik ermee gestart. Ik vind het aangenaam om een spaarpotje op te bouwen. Momenteel woon ik nog thuis, maar ik wil ergens op kunnen terugvallen als ik binnen een paar jaar zou vertrekken. Nu de huizen zo duur worden, lijkt me dat belangrijker dan ooit. Ik heb daarnaast nog de luxe om te kunnen sparen, want er gaat nog geen geld naar boodschappen of huur.”

Quote Ik rijd na school door en wanneer ik thuis kom, is het naar bed gaan om de volgende dag fris les te geven. Anne-Charlotte

Dat het soms zwaar kan zijn, vindt ook zij. “Door de week werk ik een tweetal keer na mijn vaste uren: van vijf uur tot half elf ’s avonds. Ik rijd na school door en wanneer ik thuis kom, is het naar bed gaan om de volgende dag fris les te geven. Het eerste semester nam ik wat meer hooi op mijn vork, want ik was nog helemaal opgeladen van de zomer. Maar bij de start van het tweede semester voel je dat die combinatie best zwaar wordt, dus bouwde ik wat af.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

Het voordeel van die switch: extra tijd en meer mentale rust. Het nadeel? “Dat is wennen: opeens minder geld op jouw rekening zien verschijnen. Je raakt snel gewoon aan dat extraatje. In de zomervakanties zie ik me nog voor een lange tijd horecawerk doen. Ik vind het gewoon een leuke bezigheid en kijk er altijd heel positief op terug. Een zomer niets doen, dat is niets voor mij.”

Lees ook: