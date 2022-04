Van ‘Pink Beach’ tot een snorkelparadijs: deze stranden zijn verkozen tot de mooiste van Europa

Nog geen idee naar welk warm oord je deze zomer zal trekken? Dan publiceerde toerismebureau Best Destinations net een lijst die je een handje kan helpen. Het bureau liet zo’n 12.000 reizigers uit 82 landen een lievelingsstrand kiezen. Op basis daarvan creëerde het een rangschikking van de 22 mooiste stukjes paradijs in Europa. Een bloemlezing.

1. Porto Santo Golden Beach op Madeira, Portugal

Volledig scherm Porto Santo Beach op Madeira. © Getty Images

De Madeira-eilanden zijn door de ‘World Travel Awards’ maar liefst zeven keer uitgeroepen tot mooiste eilanden ter wereld, en waren daarnaast ook de veiligste bestemming tijdens de pandemie. Daarbovenop is het gouden zandstrand van Porto Santo dit jaar ook bekroond tot allermooiste strand van Europa. Je kan er genieten van de prachtige natuur, een potje golfen of zalig wellnessen: er is voor elk wat wils. De gerenommeerde Porto Santo Spa staat bekend om zijn behandelingen met zeewater en zand.

2. Bolonia Beach in Tarifa, Andalusië, Spanje

Volledig scherm Bolonia Beach in Tarifa. © Getty Images

Wie houdt van natuur en geschiedenis en wil ontspannen in een kalme omgeving, zit goed op het strand van Bolonia. De natuur rondom het strand hoort bij het natuurpark El Estrecho. Als je geluk hebt, kan je bij helder weer zelfs de kust van Afrika zien. Toch liever wat cultuur opsnuiven in plaats van te luieren op het strand? Je kan er ook overblijfselen van een Romeinse site bewonderen.

3. Seixal Beach in Praia do Porto do Seixal, Madeira, Portugal

Volledig scherm Seixal Beach in Praia do Seical. © Getty Images

Het Portugese stadje Seixal heeft twee zandstranden, waarvan Praia do Porto het bekendste is. Vulkanisch zand, kristalhelder water en prachtige kliffen: Instagramwaardig is het zeker. Het strand ligt naast een pier, waardoor het beschermd is tegen krachtige stromingen. Ideaal om ook met kleintjes van het zeewater te genieten.

4. Cala Goloritze in Baunei, Sardinië, Italië

Volledig scherm Cala Goloritze in Baunei. © Getty Images

Voor de avonturiers onder ons is het wilde strand van Cala Goloritze de perfecte bestemming. Echte durvers wandelen naar het strand, al trek je daarvoor best wel stevige wandelschoenen aan. Geen zin om kleine rotsen te beklimmen? Dan kan je het strand ook met de boot of de auto bereiken. De toegang tot dat idyllische strand is wel niet gratis. Inkom kost zes euro, voor de parking moet je niet betalen.

5. Mitjaneta Beach op Menorca, Balearen, Spanje

Het eiland Menorca heeft volgens het toerismebureau de mooiste stranden van Spanje, maar dat van Mitjaneta steekt met kop en schouders boven de andere uit. Het prachtig turquoise water is enorm populair onder toeristen en locals en perfect om te snorkelen. Het strand is wel klein, dus je zult vroeg moeten opstaan om een plekje te kunnen bemachtigen.

6. Monolia Beach op het eiland Lichadonisia, Griekenland

Volledig scherm Monolia Beach op het eiland Lichadonisia. © Getty Images

Lichadonisia is een eilandengroep in het noordwesten van Evia, het tweede grootste Griekse eiland. Ver van alle drukte vind je daar het Monoliastrand. Meerdere omliggende hotels bieden boottochten aan om dit paradijselijke strand te bereiken. De overtocht kost tien euro heen en terug. Op het strand zelf ben je omgeven door helderblauw water en wit zand. Je kan ter plaatse ook in de restauranthut genieten van een drankje en maaltijd.

7. Baia delle Zagare in Vieste, Apulië, Italië

Volledig scherm Baia delle Zagare in Vieste. © Getty Images

De Baia delle Zagara is één van de meest pittoreske Italiaanse stranden, befaamd om zijn magnifieke kliffen. Het strand is gelegen in de regio Apulië tussen de steden Vieste en Mattinata. Je kan er een boot huren en op ontdekkingstocht gaan naar verborgen grotten. Het strand is toegankelijk voor de gasten van de hotels Baia delle Zagare en Baia dei Faraglioni, maar ook voor voorbijgangers. Je moet wel vooraf toegang aanvragen bij het gemeentehuis van Mattinata.

8. Elafonisi Pink Sand Beach in Chania, Kreta, Griekenland

Volledig scherm Elafonisi Pink Sand Beach in Chania. © Getty Images

Elafonisi is een klein eiland met een wel heel uniek strand: Pink Beach. Het is één van de weinige roze zandstranden ter wereld. Naast het prachtige roze strand kan je in het transparante, ondiepe water genieten van de omgeving. Perfect om met kinderen naartoe te reizen.

9. Santa Giulia Beach in Porto Vecchio in Corsica, Frankrijk

Volledig scherm Santa Giulia Beach in Porto Vecchio. © Getty Images

Het strand van Santa Giulia is één van de populairste stranden van Frankrijk, maar ook één van de drukste tijdens de zomermaanden. Het ligt op een kleine vijftien minuten rijden van de Franse gemeente Porto Vecchio. Er zijn tal van restaurants en strandstoelen die je kan huren. Het strand is omgeven door natuur en het water is erg ondiep en glashelder, alweer ideaal voor kleine kinderen.

10. Hel Beach op het schiereiland Hel in Polen

Hoewel de naam van dit strand doet vermoeden dat je in de hel zal belanden, is niets minder waar. Het Hel Beach is gelegen op het schiereiland Hel en is één van de beste stranden van Polen. Een plaatsje zal je zeker vinden, want de zandstrook is maar liefst 35 kilometer lang. De sportievelingen onder ons kunnen het schiereiland al fietsend ontdekken met een tochtje langs de kust.

Ontdek de volledige lijst op de website van European Best Destiantions.

