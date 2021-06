Om ter hardst relaxen? In Zuid-Korea is het een ding

Twee weken geleden vond de jaarlijkse Space-Out Competition plaats in Zuid-Korea. Gedurende 90 minuten lang zaten de deelnemers samen op de grond met als enige doel: niks doen. Wie daarin het hardst uitblonk, mocht zich de winnaar noemen. Het concept zag het licht in 2014 en is bedoeld als kritiek op het snelle tempo en de hoge verwachtingen van de Zuid-Koreaanse samenleving.

Wanneer is de laatste keer dat jij nog eens negentig minuten helemaal niks - maar dan ook niks - gedaan hebt? Precies, voor de meesten onder ons dateert dat moment van toen we nog in de wieg lagen. Juist daarom kwam de visuele artiest Woopsyang met het idee voor de Space-Out competitie.

Wie het zenst is, wint

Normaal gesproken werd de Space Out competitie in steden zoals Seoul, Incheon en Daegu georganiseerd, maar de zevende editie van het evenement vond dit jaar plaats in het ‘helende woud’ op het eiland Jeju. In dat woud worden regelmatig workshops en programma’s georganiseerd omdat het bekend staat voor haar therapeutische effecten. Dat maakt het dus de ideale plaats voor een zenwedstrijd. Het doel van de competitie is om anderhalf uur lang niks te doen.

Quote Het heeft iets ontzettend betekenis­vol om samen te komen met mensen en bewust niks te doen. Lee Radde

Om ter best niks doen, denk je nu, hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Simpel: op vaste tijdstippen wordt de hartslag van de deelnemers gemeten en wie de laagste en stabielste hartslag heeft, wint. Het is ook de bedoeling dat je niet té hard ‘zonet', want wie in slaap valt wordt gediskwalificeerd. De toeschouwers krijgen daarnaast ook de mogelijkheid om te stemmen op wie ze vinden dat er het meest zen uitziet.

Een 34-jarige haarstylist die negentig minuten lang amper bewoog, won dit jaar. Lee Radde (31) die in 2019 de wedstrijd won, participeerde dit jaar opnieuw. Hij reisde tien uur lang met zijn motor en nam een ferry om ter plaatse te geraken, een avontuurlijke tocht die hij documenteerde op Instagram. De man werd tweede, al is het zeker niet de laatste keer dat hij aan de Space-Out competitie zal meedoen. “Het is moeilijk uit te leggen, maar het heeft iets ontzettend betekenisvol om samen te komen met mensen en bewust niks te doen”, vertelt hij aan VICE.

Traditionele tijdverspilling

“Traditioneel gezien heerst de opvatting dat niks doen tijdverspilling is”, staat er op de officiële website van het evenement te lezen. “Deze misvatting moet veranderen en dit kunstwerk (de wedstrijd, red.) kan daar aan bijdragen.”

Dat de wedstrijd onconventioneel is staat vast, maar er zit wel een diepere boodschap achter. Negentig minuten lang niks doen staat in schril contrast met het snelle tempo waarin alles tegenwoordig gaat. Want als we niet aan het werken zijn, zijn we aan het relaxen. Maar relaxen doen we een groot deel van de tijd door naar schermen te kijken die zorgen voor een voortdurende stroom aan informatie. Gewoon met onszelf zijn zonder prikkels is iets dat we niet vaak (of nooit) meer doen. Toch kan op die manier ‘zonen’ ons welzijn enorm ten goede komen, omdat het als een soort mentale pauze is voor ons brein.

Quote Als ik de deelnemers na de wedstrijd van negentig minuten observeer, zie ik aan hun gezichten dat ze compleet verfrist zijn, alsof ze uit een diepe slaap ontwaakten. Organisator Woopsyang

“Sinds we door de pandemie getroffen werden, heeft de wereld Space Out nog meer dan ooit nodig. We hadden veel vrije tijd thuis, maar we brachten die tijd veel te vaak door met stressen over het virus en ons angstig voelen", aldus Woopsyang. “Als ik de deelnemers na de wedstrijd van negentig minuten observeer, zie ik aan hun gezichten dat ze compleet verfrist zijn, alsof ze uit een diepe slaap ontwaakten. En ik was er zeker van dat zij de enige mensen op aarde waren waren die de afgelopen negentig minuten niets hadden gedaan.”

Sinds het meditatieve event voor de eerste keer doorging in 2014, werden er al heel wat internationale varianten georganiseerd in onder andere Peking, Rotterdam en Taipei. Zou jij negentig minuten lang kunnen stilzitten en niks doen?

