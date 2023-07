Meer mensen mijden de natuur uit angst. Een slecht idee, volgens onderzoekers: “Na 2 uur krijgt je lijf al een boost”

Van FOMO naar JOMO: waarom je tijdens de zomer niét heel de tijd hoeft af te spreken met vrienden

Tomorrowland, de Gentse Feesten of een simpele barbecue: tijdens de zomer lijkt het soms alsof we overal tegelijk moeten zijn. Gelukkig bestaat er een medicijn tegen overvolle agenda’s: ‘JOMO’, the joy of missing out. Journalist Raounak Khaddari legt het fenomeen uit en leert je welke vriendschappen het waard zijn om te onderhouden. “Vijf sterke vriendschappen is voldoende.”