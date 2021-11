Lange, versierde nagels, sensuele nepwimpers: ‘boughetto’ is de nieuwe beautytrend waarmee zwarte vrouwen hun identiteit vieren

‘Classy, bougie, ratchet’, zingt een zelfzekere Megan Thee Stallion (26) in haar nummer ‘Savage’. Zij beschrijft met die goedgekozen woorden een specifiek stijltje dat momenteel omarmd wordt door zwarte vrouwen. Megan is zelf dan ook een van dé boegbeelden van de 'boughetto’-trend. Denk lange, versierde nepnagels, excentrieke pruiken, perfecte wenkbrauwen en oogverblindende wimpers. Met de beautytrend vieren zwarte vrouwen hun eigen stijl, in plaats van die te verstoppen.

Boughetto. Het is de titel van een lied van rappers Ali en Murphy Lee uit 2009, en een samentrekking van de woorden ‘bougie’ en ‘ghetto’. Bougie betekent volgens het Van Dale woordenboek ‘(klein)burgerlijk’, maar kreeg doorheen de jaren een bredere definitie dankzij popcultuur. Volgens Urban Dictionary betekent het ‘extravagant, bijna snobistisch’. Voeg het samen met het woord 'ghetto', achterbuurt dus, en je krijgt de naam van een stijltje waar momenteel heel wat vrouwen van kleur naar streven.

Black Girl Magic

Jarenlang werden zwarte vrouwen genegeerd door de beauty-industrie. Er waren niet voldoende make-uptinten die matchten met hun huidskleur en het aanbod van producten om hun haar mee te temmen was op zijn zachtst gezegd schamel. Onterecht werd zo geïmpliceerd dat er in de westerse wereld niet genoeg ruimte was voor zwarte vrouwen om te zijn wie ze zijn, en het maakte het onderschrijven en accentueren van hun identiteit een pak moeilijker dan voor de doorsnee witte vrouw.

Maar de laatste jaren zien we dat veranderen. Steeds meer beautymerken zetten in op producten specifiek voor zwarte vrouwen, denk maar aan het gigantisch populaire Fenty Beauty. Ook specifieke schoonheidstips voor een donkere huid en afrohaar zijn makkelijker terug te vinden en toegankelijker. Onder de hashtag #BlackGirlMagic, die bijna 3 miljard keer bekeken is, vind je op sociale media allerlei filmpjes met als thema het benadrukken en vieren van een zwarte identiteit.

(Lees verder onder de video.)

Kortom: zwarte vrouwen proberen hun identiteit niet langer in te perken of te verstoppen. Ze benadrukken hem juist meer. De populariteit van de ‘boughetto’-stijl is zo een voorzichtig bewijs van de culturele en sociale vooruitgang die onze samenleving lijkt door te maken.

Goedkoop versus prijzig

Kenmerkend aan boughetto is dat stijlelementen die als ‘goedkoop’ worden gezien, gemixt worden met elementen die een chic imago hebben. Wie boughetto is, heeft waarschijnlijk (maar niet per se): ellenlange nagels die extravagant versierd zijn, een gekleurde pruik of haarextensies, semipermanente make-up zoals wimperextensions of nepwimpers, gelamineerde of gemicrobladede wenkbrauwen,...

Supersterren Cardi B, Megan Thee Stallion, Lizzo en Normani zijn stuk voor stuk schoolvoorbeelden van die boughetto-stijl. Maar ook heel wat influencers op Instagram meten zich het stijltje aan, met succes en héél wat positieve faam als gevolg.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lil Kim & Missy Elliott

Hoewel de trend in de jongste jaren een update kreeg, is hij niet volledig nieuw. In de jaren 90 werd een uitdrukkelijk zwarte stijl al gepopulariseerd door vrouwelijke hiphoplegendes zoals Lil Kim, wijlen Aaliyah en Missy Elliott.

Maar dat boughetto uitgerekend nu steeds meer te zien is in muziek, op televisie en sociale media is niet zo gek. We zitten nog in de nasleep van de Black Lives Matter-beweging die streeft naar meer sociale gelijkheid. Daarnaast groeit hiphop als muziekgenre uit tot mainstream, en dat komt mede dankzij vrouwelijke, gigantisch populaire zwarte sterren zoals Cardi B, Lizzo, Normani en Megan Thee Stallion. Zij doen allesbehalve onder voor witte popprinsessen zoals Ariana Grande, Lady Gaga of Taylor Swift.

Inspirerend is het wel. Wat je huidskleur ook is, vrouwen die hun eigen identiteit en troeven vieren en accentueren kunnen wij alleen maar aanmoedigen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook :