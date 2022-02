‘Koning van de Carré’ Vincent Van Trier en modeprinses Cilem Tunc hadden 8 jaar stiekem een relatie

#LikeMe-actrices Pommelien Thijs en Camille Dhont over de tol van hun succes: “Hoe smal en strak moeten we eigenlijk zijn?”

We kennen Camille Dhont (20) en Pommelien Thijs (20) uit de populaire Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Maar hun talenten reiken verder dan acteren alleen. Camille mocht dankzij haar hit ‘Vuurwerk’ een platencontract in Duitsland tekenen en Pommelien verscheen zelfs op Times Square in New York. De wereld ligt aan hun voeten, en het mooie is dat ze samen aan dat avontuur begonnen. “Als ik feest- of vakantiefoto’s zie van klasgenoten uit het middelbaar denk ik soms: dju, dat heb ik precies gemist.”

22 januari