Het blijft een gek zicht, Vlamingen die wandelen met hun kat. “Maar Ramses geniet ervan.” Een dierenarts reageert

Wandelen is de activiteit bij uitstek om je humeur te boosten, zeker met je viervoeter aan je zijde. Maar dat hoeft niet altijd een hond te zijn. Ilya Ignoul (29) gaat wekelijks met zijn Bengaalse kat Ramses op pad. “Het ziet er misschien een beetje idioot uit, maar wij amuseren ons.” Dierenarts Joshua Dutré licht toe of wandelen met je kat wel een goed idee is. “Je kan ze niet zomaar in een harnas steken en mee naar buiten nemen.”

“Ramses krabde altijd aan de deur als ik weg was. Ik woonde op een appartement, dus hij kon nooit naar buiten.” Ilya wandelt met zijn driejarige kat Ramses sinds het beestje zes maanden oud is. “Ik liet hem op den duur telkens een stapje verder zetten uit mijn appartement, tot ik besloot een leiband te kopen. Ik heb er vooraf veel over gelezen. Bengaalse katten hebben voldoende beweging nodig en zijn niet vies van de natuur. Dus ik neem hem regelmatig mee naar het park.”

Hond vermomd als kat

“In het begin was Ramses heel angstvallig. Bij elk klein omgevingsgeluidje dook hij in elkaar, maar intussen is hij dat gewoon. Hij kiest zelf zijn wandelroute nu en gaat helemaal los tijdens onze wandelingen. Hij klimt in bomen en rent achter vogels aan. Dan zie je echt zijn basisinstincten naar boven komen.”

Quote Mensen kijken weleens raar op, maar dat vind ik niet zo erg. Ilya Ignoul

“Ramses is super nieuwsgierig en zelf de vragende partij om naar buiten te trekken. Ik geniet natuurlijk ook van onze wandelingen samen, echte qualitytime met ons tweetjes. Soms vergeet Ramses wel dat hij aan de leiband hangt. Dan wandelt hij onder fietsen door, maar kan ik de leiband niet loslaten. (lacht) Mensen kijken weleens raar op, maar dat vind ik niet zo erg. Het ziet er misschien een beetje idioot uit, maar wij amuseren ons.”

Kleine stapjes

Vinden alle poezen het leuk om aan de leiband te gaan wandelen? “Alles hangt af van het karakter van het dier”, zegt dierenarts Joshua Dutré. “Als je kat nieuwsgierig en goed gesocialiseerd is, kan het zijn dat-ie wandelen leuk zal vinden. Onzekere katten die bij het minste geluidje opspringen, zullen het logischerwijze minder fijn vinden.”

Met het ras heeft het dan weer minder te maken. “Een Britse korthaar staat bijvoorbeeld bekend als een luie knuffelkat, maar de jouwe kan evengoed mega-actief zijn. Het ras kan een richtlijn zijn bij het kiezen van je kat, maar je staart je er beter niet blind op.”

“Als je de kans wil vergroten dat je kat wandelen leuk vindt, train je haar best als kitten al. Bouw zoiets traag op. Je kan je kat niet zomaar in een harnas steken en mee naar buiten nemen. Toon het harnas eerst voorzichtig, laat haar eraan ruiken en geef daarna een snoepje. Wat later kan je je kat het al eens laten aanraken en haar opnieuw belonen. Bouw zo traag verder op tot ze het harnas aan durft zonder tegen te strubbelen. Dat kan dagen of weken duren, en gaat bij een kitten sneller dan een volwassen kat.”

“Daarna kan je met je kat wandelen, maar eerst alleen in huis en in de tuin. Buitenshuis wandel je best ook eerst naar rustige plaatsen waar geen verkeer, geen mensen en vooral geen andere dieren zijn.”

Gevaren versus voordelen

Er zijn wel potentiële gevaren verbonden aan wandelen met je kat, waarschuwt Dutré. “Als een kat een hond ziet blaffen of uithalen, kan ze verschieten en zelfs een psychologisch trauma oplopen. In het ergste geval wurmt ze zich los uit je greep en loopt ze weg. Daarom is het heel belangrijk om je kat altijd een harnas aan te doen, niet enkel een leiband. Daaruit kan ze minder makkelijk ontsnappen. Ik raad ook aan om een draagzak mee te nemen, zodat je haar op een veilig plekje tot rust kan laten komen als dat nodig is.”

Naast de potentiële gevaren zijn er ook voordelen aan verbonden. “Wandelen stimuleert een heleboel zintuigen: je kat kan overal aan ruiken, en wordt intellectueel gestimuleerd door de vele geluiden en indrukken om haar heen. Dat is leuk voor katten die daarvan genieten. De beweging op zich is uiteraard ook positief, want katten krijgen vaak te maken met obesitas. Door te wandelen verbranden ze calorieën, wat de kans op overgewicht verkleint. Katten die op een appartement wonen en regelmatig proberen te ontsnappen, kunnen ook gebaat zijn bij een wandeling. Sommige dierenartsen of -therapeuten raden het in dat geval aan. Maar de meningen blijven toch verdeeld.”

Toch zijn katten die graag wandelen eerder de uitzondering dan de regel. “Het is geen noodzakelijk onderdeel van hun dag, zoals bij honden. Als er in huis voldoende in al hun behoeften wordt verzien, is het absoluut geen must. En als je ervoor kiest om met je kat te gaan wandelen, is het iets om heel overwogen mee om te gaan.”

