Een vintage handtas of accessoire? Zo combineer je dat

Met mate

In plaats van onze kasten te vullen met trenditems die snel hun magie verliezen, kiezen we anno 2021 liever voor tijdloze mode. Vintage-geïnspireerde mode is hot, maar dat betekent niet het een goed idee is om je van kop tot teen in oude spullen te hullen. Wil je vermijden dat je vintage look op een Halloween kostuum lijkt? Hou dan vast vast aan het ‘less is more’ principe en mix vintage met moderne stukken. Kies een of twee sterke vintage basisstukken uit en combineer ze met een stijlvolle zonnebril of hippe jeans voor een gestroomlijnde look die er tijdloos trendy uitziet. Ligt vintage kledij nog te ver uit je comfortzone? Een handtas in een vintage jasje is het perfecte startpunt voor de beginners onder ons. Warm cognacbruin, tijdloos zwart of mystiek groen? Voor ieder wat wils! Een fijne gouden afwerking, gevlochten materialen en een doorleefde lederlook zetten de vintage vibes extra in de verf.