“Dit leidt tot erectieverlies.” Wetenschappers delen de succesvolle formule voor mannelijk orgasme

Een wiskundige formule voor de seksuele beleving van mannen, het klinkt al even overbodig als een instructie om een ei te bakken. Maar een groepje wetenschappers uit Engeland bewijst het tegendeel. “Te veel opwinding remt een orgasme af”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck in een podcast van Radio 1.

Op het eerste gezicht lijken seks en wiskunde niks met elkaar gemeen te hebben. Maar blijkbaar bestaat er een berekening om het orgasme van mannen beter te begrijpen, ontwikkeld door wetenschappers in Engeland. Dankzij hun wiskundige model konden ze achterhalen wat mannen helpt om hun orgasme wel of niet te bereiken.

Wat gebeurt er in het lichaam en hoofd van de vrijende man?

Voor de formule baseerden de wetenschappers zich op eerder onderzoek. In de jaren 60 kwam Masters and Johnson, een onderzoeksbureau rond seksualiteit, met baanbrekend onderzoek. “In hun sekslab nodigden ze honderden mannen en vrouwen uit om geslachtsgemeenschap te hebben met elkaar. Het researchteam wilde daarmee achterhalen wat er lichamelijk met mannen tijdens dat proces gebeurt”, vertelt relatietherapeut Wim Slabbinck.

“Het was een gigantisch onderzoek, waarbij tienduizenden seksuele handelingen werden uitgevoerd”, aldus de seksuoloog. Het resultaat toen? Een mathematisch model dat weergaf hoe de seksuele respons van mannen verloopt volgens vier fasen.

“Eerst bleek er de fase van opwinding: iets zorgt ervoor dat mannen zin krijgen in seks en er ontstaat een erectie. Daarna kwam de plateaufase of verhoogde seksuele opwinding tijdens de daad. Vervolgens was er het orgasme gevolgd door een rustfase, waarbij mannen even geen erectie kunnen krijgen”, legt de seksuoloog uit.

Seksuoloog Wim Slabbinck

Hoewel het model een heldere en visuele voorstelling van het mannelijk orgasme bood, kwam er veel kritiek op. “Het sprak over lichamelijke veranderingen zonder aandacht voor de psychologische context. Wat maakt dat mannen zin hebben om te vrijen? Ook het idee van verlangen was niet voldoende geïntegreerd in het onderzoek”, aldus Slabbinck.

Daarom werd er in de jaren 90 en later in de jaren 2000 bijkomend onderzoek uitgevoerd, vooral in Groningen. Slabbinck: “Opnieuw werden mannen en vrouwen uitgenodigd om seks te hebben, dit keer onder het toeziend oog van een MRI-scan. Het waren trouwens niet alleen mannen en vrouwen die met elkaar vreeën, maar ook mensen van hetzelfde geslacht. Als je ooit in Groningen onder de MRI belandt, is de kans groot dat daar ooit iemand seks had.”

De focus lag bij dat onderzoek meer op het mentale aspect en bracht verschillende inzichten. “Dat je seksuele opwinding kan vergelijken met sporten, bijvoorbeeld”, vertelt Slabbinck. “Wanneer je merkt dat het je deugd doet en er je doelen mee kan bereiken, krijg je zin om opnieuw te sporten. Hetzelfde gebeurt bij seksueel verlangen.”

“Verder ontdekten ze dat als mannen naar een seksueel hoogtepunt toewerken, ze minder psychologisch of mentaal actief zijn. De delen in het brein die verantwoordelijk zijn voor zelfcontrole, zelfbesef en coördinatie, vallen dan bijna uit. Dat is ook belangrijk, want om te kunnen klaarkomen moet je in een soort van trance zitten en alles kunnen loslaten. Je lijf neemt het van je over en je begint te schokken, rillen en beven", aldus Slabbinck.

Let op, mannen: te veel opwinding is gevaarlijk

De wiskundigen in Engeland hebben nu de componenten uit die twee eerdere studies samengevoegd: het lichamelijke en het psychologische. Zo zijn ze tot een mathematische formule gekomen waarmee ze de seksuele respons van mannen beschrijven.

Slabbinck: “Uit die formule kwamen nieuwe bevindingen. Mannen die voor seks te veel negatieve gedachten hebben — ‘Zal ik het wel goed doen?’ — of zelfs te veel opwinding ervaren, ontwikkelen stress en een gevoel van angst, wat leidt tot erectieverlies.”

De oplossing en dus de formule voor een mannelijk orgasme, volgens de wetenschappers? Mannen moeten zich tijdens het vrijen eerst meer focussen op wat seks op mentaal vlak biedt. ‘Wat is mijn partner mooi’ of ‘wat een fijn gevoel’. Om daarna tot een hoogtepunt te komen, is het belangrijk om na een tijd de focus weer te verleggen naar het fysieke.

Wat met het vrouwelijke orgasme?

In deze moderne tijden is het haast een misdaad om het vrouwelijke orgasme te negeren. Hoewel er in de jaren 90 onderzoek werd gedaan naar seks tussen twee vrouwen bestaat er geen formule voor het vrouwelijk hoogtepunt. “Naar eigen zeggen gingen de onderzoekers bij Masters en Johsnon ervan uit dat het vrouwelijke orgasme te complex zou zijn om in een formule te gieten”, vertelt Slabbinck.

Ik geloof niet dat het vrouwelij­ke orgasme zo complex is als men beweert. Seksuoloog Wim Slabbinck

“Als seksuoloog stel ik me daar vragen bij. Al bestaan er nog veel misverstanden over het vrouwelijk orgasme, uit onderzoek is wel gebleken dat als vrouwen zelf tot een hoogtepunt proberen te komen, dat niet veel langer duurt dan bij een man. Ik geloof niet dat het zo complex is als men beweert.”

De wetenschappers uit Engeland hebben nu wel plannen om een berekening te construeren voor vrouwen. “Toch moeten we in het achterhoofd houden dat zo’n formule niet voor elke man of vrouw geldt, maar gebaseerd is op gemiddelden”, waarschuwt de seksuoloog. “Daarnaast spelen ook de omstandigheden waarin je vrijt, je partner en je persoonlijke seksuele beleving een grote rol.”

