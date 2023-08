“Botox maakt het moeilijker om emoties te tonen, maar ook om die bij anderen te herkennen”: Prof legt uit hoe empathie werkt en je kan helpen?

8.500 Belgen zullen brief krijgen om aan nationale studie naar onze mentale gezondheid mee te werken

Voor het eerst in twintig jaar zullen wetenschappers de mentale gezondheid van de Belg grondig onder de loep nemen. De grote studie wil blootleggen of alle crisissen van de voorbije jaren een impact op ons hadden en of we wel genoeg hulp vinden. Ook jij kan een brief ontvangen om deel te nemen. “De kans op mentale problemen is vandaag vrij groot.”