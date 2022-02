Bosgeluiden als therapie: dankzij radiozender Tree.fm kom je tot rust vandaag

Wat je van bomen leren kan: coach legt uit waarom wandelen in het bos net nu zo belangrijk is

We zitten allemaal thuis, achter de computer. En daardoor verliezen we het contact met ons lijf. “Door de ratrace van de maatschappij die ook tijdens de coronacrisis doorgaat voelen we niet meer dat ons lichaam ons dingen vertelt. We negeren kwaaltjes en gaan gewoon door, door, door”, kaart mastercoach Heidi Gelders aan. Een bosbadje nemen kan dan weleens deugd doen. Het bos kan je namelijk helpen met het leren luisteren naar je lijf, want onze natuurlijke staat van zijn en die van het bos zijn hetzelfde. Klaar om je tweede natuur te leren kennen? Enkele tips en tricks.

