Bolle buik in knellende bikini? Zo shop je badkleding als je zwanger bent. “Let vooral op de borsten”

Shoppen als je in verwachting bent is niet altijd makkelijk, en zeker niet op vlak van badmode. Je moet rekening houden met groeiende en pijnlijke borsten en een bolle buik in negen verschillende etappes. Gelukkig verkopen steeds meer winkels en merken aangepaste badkleding.

Deze vrouw is de trendsetter van zwangerschapsbadmode in België

Ankie Duis startte in 2010 de webshop ‘Negen Maanden Mooi’, omdat ze het toen zelf heel moeilijk vond om mooie en betaalbare zwangerschapskleding te vinden. In 2013 volgde op vraag van veel klanten de opening van een fysieke winkel, waar je nu het grootste aanbod aan zwangerschapskleding in België kan terugvinden, en dus ook badmode voor bolle buikjes.

Momenteel verkoopt Ankie enkel nog zwangerschapskleding in haar winkel in Dilbeek, en dus niet meer online. “Klanten hebben echt wel advies nodig. Hun lichaam verandert enorm, waardoor het moeilijk inschatten is welke maat ze nodig hebben. Ook gaat het vaak om merken die ze niet kennen. Zwangere vrouwen spenderen gemakkelijk 2 uur in onze winkel om alles te passen”, zegt ze.

Een knellende bikinitop en een snijdende slip: zo vermijd je het

Badkleding is iets waar zwangere vrouwen misschien niet meteen bij stilstaan. Maar wanneer je dan tijdens je ‘babymoon’ je favoriete bikini wil aantrekken, kom je erachter dat je borsten niet meer in je bikinitop passen. En je bikinislip zit allesbehalve comfortabel en snijdt in je vel. Daarom moet je als zwangere vrouw op zoek naar aangepaste badkleding.

De meeste zwangere vrouwen bedekken hun buikje liever. Tijdens je zwanger­schap is je huid gevoeliger voor de zon Ankie Duis, Zaakvoerder van zwangerschapswinkel ‘Negen Maanden Mooi’

Ankie: “Als je zwangerschapsbadkleding kiest, let er dan op dat je borsten goed ondersteund worden. Je borsten zijn immers groter, zwaarder en gevoeliger dan normaal. Omdat je tepels tijdens je zwangerschap wat meer zichtbaar zijn als voorbereiding op de borstvoeding, heeft veel badkleding gewatteerde cups. Beugels vind je bijna niet in zwangerschapsbadkleding. En als er beugels in de tops zitten, dan moeten die wat breder zijn zodat ze geen irritaties kunnen veroorzaken.”

“Vrouwen kiezen vaak voor neutrale kleuren en praktische pasvormen zodat ze de badkleding ook meerdere zwangerschappen kunnen gebruiken. Zwangerschapsbadkleding draag je van het begin van je zwangerschap tot op het einde. Maar ook net na je bevalling komt het nog goed van pas.”

Dit zijn anno 2023 de trends in zwangerschapsbadmode

“Vroeger kozen veel vrouwen bij ons voor een tankini. Een tankini heeft een los bovenstuk, dat je buik bedekt, en een apart broekje. Je buik heeft hierin alle ruimte om te groeien zonder dat de badkleding trekt of knelt in je kruis. Maar dit jaar zien we dat vooral de badpakken populair zijn. Zowel voor vrouwen die vooral willen zonnen als voor vrouwen die badkleding nodig hebben om te sporten.”

“Er zitten ook altijd enkele zwangerschapsbikini’s in de collecties, maar die zijn minder populair. De meeste zwangere vrouwen bedekken hun buikje liever tegen de zon. Tijdens je zwangerschap is je huid namelijk ook gevoeliger voor de zon en kan je sneller verbranden.”

“We zien dit jaar meer uni-kleuren en iets minder prints. Daarentegen zijn de vormen van de badpakken soms iets specialer, bijvoorbeeld asymmetrisch”, zegt Ankie nog.

Heb je nog inspiratie nodig? Wij hebben hieronder de mooiste badmode voor zwangere vrouwen verzameld. Let zeker ook op de praktische kant van zaken. Sommige zwembroekjes kan je bijvoorbeeld over je buik plooien voor meer comfort. En sommige zwemtopjes hebben een tweede laag die je kan openplooien om borstvoeding te geven.

