Bo renoveerde haar hoeve en ging voor gewaagd, kleurrijk en excentriek interieur: “Ik speel niet op safe”

Als het aan haar ligt, zou Bo’s interieur er nog een stuk kleurrijker en uitbundiger uitzien. Maar nu al is het een geweldig kijkstuk waar (bijna) alleen met tweedehandsmeubels en -decoratie overal originele composities zijn gemaakt. Ze geeft een rondleiding in haar excentrieke, gerenoveerde hoeve. “Ik hou van het eclectische: een fijne mix van antiek tot space age .”

Het leven is aan de durvers. Toen Bo’s papa haar tipte dat er in een hoevetje in de buurt al jaren geen teken van leven meer te bespeuren viel, ging ze op zoek naar de eigenaar. “Dat bleek een bejaarde man te zijn die in een rusthuis verbleef. Toen ik bij zijn zonen informeerde, stonden ze wel open voor een verkoop”, vertelt Bo.

Alles is tweedehands, van de vazen tot de dieren

“Ik vond vooral de locatie fantastisch: in de rust, naast een weide en zonder inkijk van buren, en dicht bij mijn ouders en bij Brussel. Met een beetje verbeelding had de gevel charme, maar binnen viel er niet veel meer te redden. Ik had niet zo’n helder beeld van wat het moest worden, maar gelukkig vond ik een uitstekende architect die er ook met een beperkt budget iets kon van maken. Hij had allerlei originele ideeën, zoals de grote vide, de brede trap, de kolommen om wat afscheiding in de open leefruimte te brengen …”

Volledig scherm Aan de gevelcontouren en raamopeningen werd niet geraakt. De garagepoort werd vervangen door een raam en daar zit nu de keuken. © Maarten de bouw

De pluimen voor de originele inrichting mag Bo dan weer op haar eigen hoed steken. “Ik pas voor trends zoals mosgroen en terracotta. Het mag een stuk uitbundiger en rebelser. Ik ben gek op de interieurs van Paulette in ’t stad en Dries Van Noten en zou nog verder willen gaan dan wat je nu ziet, maar ik moet ook rekening houden met mijn vriend. Hij kan nog net leven met de reusachtige feniks boven de tv die uit een Chinees restaurant komt, maar de bijbehorende draak die ik ernaast wilde hangen, heb ik toch moeten verkopen. Ik ga wel proberen om hem warm te maken voor een gestreept patroon onder de schuine dakwand.”

Op de tafel van La Redoute na zijn alle meubels en decoratie tweedehands. “Wat begon uit financiële noodzaak, groeide uit tot een passie en zelfs mijn beroep (zie kader, red.). Terwijl de meesten op safe spelen en kiezen voor de typische Scandinavische houten meubels uit de jaren vijftig en zestig, hou ik meer van het eclectische: een fijne mix van antiek tot space age.”

Quote De eenden tegen de muur in de gang en de vos boven op de kast in de zithoek kocht ik van een vrouw die enorm van dieren hield. Bo

Overal in huis maakt Bo knappe composities met haar gevonden vazen, curiosa en vooral dieren. Die zijn er in allerlei gedaantes: beeldjes, tekeningen, schilderijen en opgezet. “Ook die zijn pure vintage. Ze hebben meestal veel betekend voor de mensen van wie ik ze kocht. De eenden tegen de muur in de gang en de vos boven op de kast in de zithoek kocht ik van een vrouw die enorm van dieren hield. Omdat ze er in haar huurhuis geen mocht houden, ging ze naar een taxidermist. Ze was er enorm aan gehecht en nadat ze overleden was, wilde haar man alleen maar dat ze goed zouden terechtkomen.”

Van waardevolle vintage sofa tot textiel van Urban Outfitters

Volledig scherm © Maarten de bouw

Met de traphal links en de vide rechts zijn er opzij twee openingen gemaakt die ervoor zorgen dat er altijd contact is tussen het bureau op de overloop en de benedenverdieping. De kast links is niet zo speciaal, maar het was Bo haar eerste aankoop en daarom heeft ze een emotionele waarde. De sofa is dan weer erg waardevol, want het is een origineel exemplaar van Roche Bobois uit 1978 waarvoor je vandaag makkelijk duizenden euro’s betaalt. Boven de televisie zie je een gouden feniks uit een Chinees restaurant.

Volledig scherm © Maarten de bouw

Met de verhalen achter alle spullen kun je in elke kamer een boek vullen. Zelfs in een ruimte als de badkamer. Bij het binnenkomen, kijk je op afbeeldingen van Arthur Rackham die het verhaal van ‘De storm’ van William Shakespeare vertellen. “Ik haalde de volgorde wel door elkaar, want anders zat de kleurbalans niet goed. Het oog wil ook wat”, lacht Bo. De beschilderde wastafels komen uit Polen en staan op een hangkast die eigenlijk in de woonkamer thuishoort. Aan de muur hangen twee Indiase maskers.

Volledig scherm © Maarten de bouw

Door de kleurrijke aankleding kan je niet anders dan vrolijk aan de dag beginnen. “Het textiel is van Urban Outfitters. We lieten het overkomen uit Amerika, omdat ze het in Europa niet aanbieden. Door de grootte en uitstraling vond ik de waaier perfect om als hoofdeinde uit te spelen.”

Een schuin keukeneiland en een zichtbaar hart voor dieren

Volledig scherm © Maarten de bouw

In een open keuken is het natuurlijk de bedoeling dat je betrokken bent bij de rest van de leefruimte. Maar met een eiland dat achter een muurtje zit en uitkijkt naar buiten is dat niet evident. De architect loste dat even eenvoudig als geniaal op door het eiland schuin te positioneren. Op die manier ontstond erachter ook meer bewegingsruimte. De keuken bestaat uit corpussen van IKEA die afgewerkt zijn met fronten in onbehandelde mdf. “Ik kon niet beslissen welke kleur ik wilde en nu kan ik nog alle kanten uit.” De deurgreepjes zijn van Zara Home.

Volledig scherm © Maarten de bouw

Bo is een dierenvriend. Ze heeft met Pitou en Willy een hond en een kat. Ze heeft in haar interieur ook heel wat opgezette dieren. Het zijn allemaal vintagestukken van beesten die op een natuurlijke manier gestorven zijn. Ze komen vooral uit Frankrijk.

Wie is Bo? Volledig scherm © Maarten de bouw • Bo De Bisschop (31) studeerde kunstgeschiedenis. Ze woont met haar vriend Arnout Verstraeten (32) in een verbouwde hoeve in Liedekerke (Vlaams-Brabant). • Bo werkte vroeger in een kledingboetiek, maar haar vintagepassie kriebelde te fel en zo ontstond de shop VintageVonk, met een persoonlijkere aanpak, snelle reactietijd, laagdrempeligheid en een origineel aanbod. @vintagevonk op Instagram • Tijdens het weekend van 24 en 25 september heeft VintageVonk een stand op Brussels Design Market. De beurs viert haar 20ste verjaardag en nodigt voor de gelegenheid 150 internationale exposanten uit.

