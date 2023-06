Blush voor de donkere huid of dagcrème voor je haar: de 7 grootste beautytrends van nu die je moet kennen

Gewoon een dagcrème smeren en je haar wassen met shampoo: anno 2023 is dat not done in het beautywereldje. Je hoeft natuurlijk niet mee te zijn met alle trends, maar je kan er wel iets van leren. Hoe je je huid rimpelvrij houdt zonder die te irriteren, bijvoorbeeld. Of hoe je parfum je gemoed kan bepalen. Vier experts tippen zeven snuggere trends. “Zo ís je haar ook echt gezonder.”

Zoals heel wat trends de laatste jaren zagen we ook de term ‘skincycling’ voor het eerst opduiken op TikTok. Daar deelde de New Yorkse dermatologe dr. Whitney Bowe een huidverzorgingsroutine waarbij je gedurende vier opeenvolgende dagen telkens andere verzorgingsproducten gebruikt. De eerste twee dagen van de routine wordt je huid volgepropt met actieve ingrediënten, de twee dagen erna krijgt je huid rust.

“Skincycling is een leuke, commerciële benaming voor iets dat we eigenlijk al jaren toepassen”, weet dermatologe Ingrid van Riet. “De dermatologe die de benaming lanceerde werkt voornamelijk met retinol en fruitzuren, en past daarvoor een techniek toe die we ook hier voorschrijven.”

Volledig scherm Dr. Ingrid van Riet is dermatologe bij het Antwerpse esthetisch ­centrum Carpe Clinic. © Steven Richardson

“Wanneer je werkt met ingrediënten die een invloed hebben op de dermis en daar een soort van prikkeling veroorzaken (om de aanmaak van collageen en elastine te stimuleren, red.), is het namelijk belangrijk om je huid tussendoor ook rust te gunnen. Doe je dat niet, dan krijg je op termijn een geïrriteerde huid en ben je verder van huis.”

Ook bij skincycling is het belangrijk dat je rekening houdt met je huidtype. In principe kan je namelijk met elke huid cyclisch te werk gaan, al zal je bij een dikkere huid met grote poriën veel sneller een hogere dosis actieve ingrediënten kunnen gebruiken dan bij een dun, bijna transparant velletje.

Skincycling toepassen op een rijpere huid? Ook daar ziet dr. Van Riet geen enkel probleem in: “Met het ouder worden wordt de huid vaak zelfs iets minder gevoelig voor prikkelende ingrediënten. Je huidtype verandert op zich niet gedurende je leven, al kan het wel zijn dat hormonale schommelingen (bijvoorbeeld tijdens de menopauze) tijdelijk een invloed hebben op je talgproductie en huidkwaliteit.”

Onze huid geven we al jarenlang alle aandacht, maar ons haar wordt vaak nog over het hoofd gezien. “En toch is het net zo belangrijk om je ­lokken goed te verzorgen”, zegt kapper ­Jochen ­Vanhoudt. “De laatste jaren zijn er daarvoor heel wat revolutionaire producten op de markt gekomen, zoals serum of dagcrème die je haar diepgaand verzorgen.”

Volledig scherm Jochen Vanhoudt is kapper en ­eigenaar van het Jochen Vanhoudt Salon. © rv

“Zo ziet het er niet alleen gezonder uit, maar is het dat ook écht. Groot voordeel is dat de leave-inproducten tegenwoordig je haar niet langer zwaar doen aanvoelen, maar het sterker maken en meer volume geven.”

Een donker gepigmenteerde huid heeft andere noden dan een lichte huid, zeker wat blush betreft. ­Helemaal hip in de beautywereld zijn de zogenaamde melanineblushes: gepigmenteerde poeders die zelfs de donkerste huid een prachtige tint geven. Ines Borgonjon: “Hoe donkerder je huid, hoe feller en rijker gepigmenteerd je blush moet zijn.”

Volledig scherm Ines Borgonjon werkte als senior make-upartiest voor M.A.C ­Cosmetics en maakt de beau monde van België op. © RV

“Een zachte koraalkleurige of rozige blush met een glansje werkt op een donkere huid eerder als highlighter. Heb je een donkere huid en hou je het graag subtiel? Kies voor een bronzen tint met een ‘baksteenkleurige’ ondertoon, of aardetinten die ook voorkomen in de natuur. Mag het iets opvallender? Ga dan voor een fris kleurtje als fuchsia of bordeaux.”

De beautytrend ‘dark ­academia’ werd immens populair door ­Netflix-serie Wednesday. De lugubere telg van The Addams Family belichaamt namelijk alles waar deze trend voor staat: donker, intellectueel, een tikkeltje goth, maar altijd klassevol.

Ines Borgonjon: “Bij de ‘dark academia’-look leg je vooral het accent op de ogen. Met een eyeliner zorg je ervoor dat de vorm ervan extra benadrukt wordt, een vleugje vervaagde oogschaduw onder de onderste wimpers zorgt dan weer voor een mysterieus effect. Afwerken doe je met véél mascara. Om de look helemaal compleet te maken kan je je ­lippen accentueren met lippenstift in een koude kleur. Ik denk aan een ‘nude’ tint die aansluit bij je huidskleur.”

Jochen Vanhoudt: “Shaggy kapsels zoals de mullet en de wolf cut zijn voor durvers. Je herkent ze aan hun overvloed aan laagjes, waardoor het haar een beetje alle kanten op springt. Miley Cyrus was hierin een jaar of twee geleden wat mij betreft dé trendsetter.”

“In ons land is deze edgy cut vooralsnog niet echt populair. Begrijpelijk, want om met dit kapsel weg te komen moeten ook je kledingstijl en look erop afgestemd zijn. Het mooist vind ik zo’n 70’s-cut wanneer er wat beweging in zit: niet te strak gestyled, maar met een zekere nonchalance.”

Omdat er een directe lijn is tussen geur en de delen van je hersenen die herinneringen oproepen, kunnen bepaalde geuren je emotionele toestand beïnvloeden. Parfumeur Kristof Lefebre: “In se is elk parfum functioneel, omdat het je in een bepaalde gemoedstoestand kan brengen. Er bestaat een jonge wetenschap, ‘aromachologie’, die het effect bestudeert van geuren of parfums op onze gedragingen en emoties.”

Volledig scherm Kristof Lefebre is parfumeur bij het Belgische parfummerk Miglot. © VDS

“Een van de belangrijkste vaststellingen is dat dat heel persoonlijk is. Als we iets ruiken, sturen we vanuit onze neus een signaal naar de hersenen. Meer bepaald naar ons limbisch brein, waar onze gevoelens, herinneringen en emoties opgeslagen zijn. Door de jaren heen zal je op die manier een geurbibliotheek opbouwen met daaraan verbonden emotioneel geladen herinneringen.”

“Het parfum van een dierbare zal je jaren later opnieuw een warm gevoel geven. Omgekeerd kan het parfum van iemand die je helemaal niet graag hebt, je jaren later storen, zonder dat je daarbij meteen kan zeggen waarom. Onbewust zal een parfum (of je dat nu wil of niet) je gedrag, emoties en zelfs het maken van bepaalde keuzes beïnvloeden. Parfums kan je om die reden dan ook zien als ‘onzichtbare personal coaches’. Cultureel gezien ervaren de meeste mensen citrusgeuren als opwekkend, en vanilletoetsen als ­ontspannend.”

De inflatie swingt de laatste maanden de pan uit, waardoor we toch weer wat meer op onze centen letten. Dat zie je ook in je make-uptasje, waar je favoriete producten het liefst multi-inzetbaar zijn, zodat ze waar voor hun geld leveren. “Gelukkig zijn heel veel beautyproducten sowieso al multifunctioneel”, weet visagiste Ines Borgonjon.

“Het zijn zeker niet alleen de producten die op die manier in de markt gezet worden die je op verschillende manieren kan gebruiken. Ik hou er zelf bijvoorbeeld heel erg van om bronzer ook als oogschaduw te gebruiken, of lippenstift als blush. Producten die als hybride verkocht worden en die ik zelf heel erg fijn vind, zijn crèmes met een tintje die je voor je wangen, lippen en zelfs ogen kan gebruiken. Het merk Trinny London is hier heel bedreven in.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Het nieuwe juninummer ligt nu in de winkel.

