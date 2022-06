Blote buiken zijn het nieuwe normaal, al blijft het controversieel. “Veel mensen denken: bedek uzelf”

De outfit van de Française Mladenovic (28) maakte de tongen los op Wimbledon: in plaats van het traditionele jurkje verscheen ze in een heel korte top. Ook naast het tennisveld zien we die trend: mensen van alle leeftijden en met alle lichaamstypes flaneren trots met een bloot middenrif. Moderedacteur David Devriendt verklaart de evolutie. “Vroeger was zo’n topje voor op vakantie en in het uitgaansleven. Nu gaan we ermee naar school en het werk.”

“Mijn generatie noemt het een beha. Jonge mensen noemen het een crop top”, zei tennisjournaliste Carole Bouchard toen ze de outfit van Mladenovic zag. Toch maakte de organisatie van Wimbledon, die nochtans strikte kledingvoorschriften hanteert, geen probleem van het wel erg korte topje. Toen Venus Williams enkele jaren terug een fuchsiaroze beha droeg, floten ze haar wél terug. Het is een teken des tijds.

‘Ordinaire’ crop top?

Of je nu behoort tot de generatie van de millennials of tot Gen Z, of je nu een strakke sixpack hebt of gezellige rolletjes: we tonen tegenwoordig allemaal fier onze blote bast. “Het naveltruitje groeide uit van een festivalklassieker tot een doorsnee item”, zegt moderedacteur David Devriendt. “Net zoals een wit T-shirt is het nu iets voor elke dag en voor iedereen. Ik zocht onlangs op Instagram naar plussize influencers met een bedekte buik en dat was bijna onmogelijk te vinden. Allemaal droegen ze korsetten of korte tops. Welke leeftijd of lichaamstype je ook hebt, iedereen draagt het.”

Maar niet iedereen is daar fan van, zo blijkt. Veel mensen vinden blote buiken ordinair. “Bloot is sowieso moeilijk, want bloot is in your face. Denk maar aan hoeveel inkt er gevloeid is over Rihanna en haar blote zwangerschapsbuik. Hoewel de crop top steeds meer gedragen wordt, beschouwt niet iedereen het als ‘netjes’. Veel mensen zijn van mening: bedek uzelf. Doorheen de eeuwen is er, onder invloed van de katholieke kerk en de puriteinse tijden, altijd veel bedekt geweest. Behalve tijdens de Victoriaanse tijd, toen kon wat decolleté wel. Nadien was dat weer not done, zelfs Hollywoodsterren in de jaren vijftig en zestig mochten geen streepje bloot tonen. Tot Marilyn Monroe daar verandering in bracht.”

De geschiedenis van de crop top

Blote benen en decolletés hebben al een lang emancipatieproces doorgemaakt. Tegenwoordig kijkt niemand daar nog van op, stelt Devriendt. In tegenstelling tot een naveltruitje. Hoewel dat kledingstuk toch allesbehalve nieuw is. “Het bestond al in de jaren veertig. Tijdens de oorlog was er door rantsoeneringen weinig stof. Als creatieve oplossing nam men vaak een stuk van het hemd weg aan de onderkant, waardoor je een blote buik zag. Crop tops zijn dus allesbehalve nieuw.”

Hoewel ze dus al lang bestaan, bleef het lange tijd fout om ze te dragen. “Ze werden geassocieerd met pin-upmodellen die poseerden voor pikante foto’s. Rijke dames droegen ze ook wel”, vervolgt Devriendt, “maar dan alleen op vakantie in een resort: dan kon bijvoorbeeld een kort hemdje in elkaar geknoopt met een strik. In het Westen hebben wij ook minder de gewoonte om onze buik te tonen. In India is dat bijvoorbeeld minder gek, maar daar is het klimaat warmer en het volk minder puriteins.”

“Vanaf de ‘bevrijding’ in de jaren zestig zagen we gaandeweg wel meer blote navels. Zeker omdat de hippiecultuur volgde in de jaren zeventig, het aerobicstijdperk in de jaren tachtig en Christina Aguilera en Britney Spears in de jaren negentig. In de jaren zeventig en tachtig droegen vooral sportmannen en bodybuilders de crop top, omdat zij in de fitnesszaal niet in bloot bovenlijf mochten rondlopen, maar toch hun buikspieren wilden etaleren. Het was er dus wel al, maar lang niet zo zichtbaar.”

“Vandaag zien we het natuurlijk wel vooral bij de jongere generatie. Maar we gaan ermee naar school en naar ons werk, terwijl de croptop vroeger iets was voor op vakantie en in het uitgaansleven.”

Wat maakt de croptop nu extra populair?

Devriendt vergelijkt de status van de crop top met die van de bikini in de jaren veertig en de minirok in de jaren zestig. “Die eerste had ook veel tegenkanting, zelfs de paus sprak zich ertegen uit. Nog geen dertig jaar later hingen de winkels vól met bikini’s. De jeugd zet zich altijd af tegen de eerdere generaties en conformeert zich aan de huidige. Een croptop is gangbaar, maar niet iedereen is het daarmee eens. Door het kledingstuk te dragen, verzet je je tegen de waarden en normen van het moment.”

Quote Vroeger dachten we: dat kleding­stuk is alleen iets voor een beroemd­heid. Tegenwoor­dig waant iedereen zich - onder invloed van sociale media - een soort beroemd­heid Moderedacteur David Devriendt

De invloed van celebrity's en influencers op sociale media speelt ook mee. “Door hen sijpelen trends veel harder door bij de hele bevolking. De lijn tussen de celebcultuur en het dagdagelijkse is veel korter geworden: wat zij dragen zie je de dag nadien al op straat in Antwerpen, bij wijze van spreken. En waar je visueel vaak mee geconfronteerd wordt, vindt nu eenmaal sneller zijn weg in de maatschappij. Vroeger dachten we: dat kledingstuk is alleen iets voor een beroemdheid. Tegenwoordig waant iedereen zich - onder invloed van sociale media - een soort beroemdheid. Ze denken: ‘Wat zij kunnen, kunnen wij ook.’”

Ook het feit dat allerlei soorten lichamen tegenwoordig getoond en bejubeld mogen worden, zit er voor iets tussen. “De body-positivitybeweging begint zijn vruchten af te werpen. Men denkt: het is mijn lijf, dus mijn vrijheid, en ik voel mij daar gewoon leuk in.”

