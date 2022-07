Blote borsten op het strand zijn passé. Experten: “We weten ons geen raad meer met het vrouwenlichaam”

Een fit leven en lichaam? Deze 10 gewoontes hanteren mensen die in topvorm zijn

Of het nu een collega is, een buur of familielid: we kennen allemaal iemand die altijd in topvorm is. Ze slaan geen work-out over, laten zich niet vangen door ongezonde snacks en blaken voortdurend van energie. Hun geheim om gemotiveerd te blijven? Deze 10 gezonde gewoontes, die makkelijker vol te houden zijn dan je zou denken. “Als je consequent bent, worden die tien minuten stretchen in de ochtend even vanzelfsprekend als je kop koffie.”

29 juni