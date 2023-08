“Bloot bovenlijf én een jeans.” Dit is erg opwindend volgens 40 Vlamingen

De handtas die iedereen deze zomer wilde krijgt nu ook een herfstver­sie

Hij is betaalbaar, functioneel en hip, de halvemaantas van Uniqlo. Net daarom wellicht is hij al dit hele jaar dé publiekslieveling. Het merk is in elk geval vastberaden om alles uit hun zeer schappelijk geprijsde it-bag te halen en brengt daarom een update uit, speciaal voor de herfst.