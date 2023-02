Bloemen die er triest uitzien zou je volgens sociale media met dit trucje weer doen heropleven

Heerlijk, verse bloemen in huis, nu de lente nadert. Maar soms zien je mooie ruikers er na een dag of vijf al erg triest uit. Wat te doen? Influencer Laura Byrnes deelde op Instagram een nieuw trucje dat iedereen thuis kan proberen. Ze voegt wat suiker en bleekwater in een vaas met vers water toe en na nog geen 24 uur staan haar bloemen weer vrolijk bloeiend rechtop.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Florist reageert: “Het is net de bedoeling dat je boeket naar een zwembad ruikt”

Maar sociale media kan bedrieglijk zijn. Voor we zelf suiker en bleekwater bij onze bloemen gieten, checken we bij bloemist Wout Knuts of dat wel zo’n goed idee is. Volgens hem zijn tulpen in elk geval makkelijke bloemen om te doen herleven.

Vaak heb je daar zelfs geen suiker of bleekmiddel voor nodig, zegt hij. Hij is meer fan van de zakjes met poeder die je meekrijgt als je bloemen koopt. “Daar zitten dezelfde bestanddelen in, maar ze zijn beter gebalanceerd.” Het gebruik van suiker, zoals Byrnes adviseert, raadt de florist dan weer volledig af. “Want het heeft nadelige effecten: er kunnen sneller bacteriën in het water groeien en zo gaat het water ook sneller stinken.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toch begrijpt hij waarom de influencer suiker in combinatie met bleekwater gebruikt: dat tweede product raadt hij niet resoluut af. “Door bleekwater bij het water te doen, blijven bacteriën weg en dat kan geen kwaad voor de bloemen. In de zomer, als je bloemen in een warmere ruimte staan en er dus veel bacteriën kunnen groeien, kan je best bleekwater bij het water doen om de levensduur van je bloemen te verlengen. In de winter is dat niet nodig, want als het koud is, zijn er niet veel bacteriën.”

Hoeveel bleekwater is genoeg? “Een paar druppels al. En het is belangrijk om die goed met het water te mengen”, zegt de bloemist. “Voeg extra water toe als je boeket plots naar een zwembad ruikt. Dat is uiteraard niet de bedoeling.”

Beter doe je dít, volgens de florist

“Je bloemen echt een lang leven geven, begint eigenlijk al bij de vaas”, zegt Knuts. “Die moet je eerst goed uitwassen. Dat kan met een product als Dreft of Javel.”

Daarna hangt alles af van welke soort bloemen je hebt. “Zoek op hoeveel water ze nodig hebben en hoe ze verzorgd willen worden. Bloemen als tulpen, hortensia's, zonnebloemen of de sirene hebben graag lauw tot warm of soms zelfs heet water in de vaas.”

Volledig scherm © petrenkod/Getty Images

“Wil je je bloemen na een paar dagen doen heropleven, dan kan het al volstaan om enkele overtollige bladeren te verwijderen en de steel bij te snijden. Na een uurtje zie je daar al effect van”, zegt de bloemist. “Als ze er echt slap bijhangen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de steel en de bloem zo kort mogelijk wordt. Dat is immers de afstand die het water moet afleggen. Hoe korter die afstand, hoe groter de reddingskans van je bloemen.”

“Water opnemen vraagt veel energie van een bloem. Al zeker als dat water ook naar de verwelkte blaadjes moet. Die haal je er daarom ook best af”, zegt Knuts. “Bij rozen, bijvoorbeeld, maak je de steel best volledig bladloos. Bladeren in het water maken je water ook sneller vuil.”

Nog twee zaken om op te letten als je de levensduur van je verse bloemen wil verlengen? Vermijd dat er fruit in de buurt ligt en rook niet in huis, tipt de florist. “Want ook dat doet je bloemen sneller verwelken.”

Lees ook: