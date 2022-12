Bloedstollende thrillers, zoetsappige romantiek of zelfreflectie: dit zijn de beste boeken van 2022

We stelden al een top tien samen van de populairste kinderboeken van 2022 , maar natuurlijk konden we de volwassen boekenwurm ook niet zonder cadeautips laten. Van megaspannende thrillers en hartverscheurende romans tot levenslessen van Michelle Obama en humoristische seksavonturen. Dit zijn de top tien populairste boeken van het afgelopen jaar.

1. Girl in pieces

Ben je een fan van ‘Girl, Interrupted’, ‘Thirteen Reasons Why’ en ‘All the Bright Places’? Dan zal je ook van ‘Girl in pieces’ smullen. Deze New York Times-bestseller, bekend van het sociale mediaplatform TikTok onder de hashtag #booktok, is ook een echte must have. Het vertelt het hartverscheurende, maar ook hoopvolle verhaal van Charlotte Davis, een 17-jarig meisje dat koste wat kost haar trauma’s en verleden met zelfverminking achter zich wil laten.

Andere aanraders van dezelfde schrijfster zijn ‘You’d Be Home Now’ en ‘How to Make Friends with the Dark’.

Kathleen Glasgow - 12,95 euro bij de Standaard Boekhandel

2. Mijn lieve gunsteling

Deze nieuwe roman van Marieke Lucas Rijneveld sleepte de literaire prijs Boon 2022 in de wacht voor fictie én non-fictie, de Vlaamse prijs voor beste Nederlandstalige boeken. Even hartverscheurend als angstaanjagend, vertelt het over de verboden liefde tussen een 49-jarige veearts en de minderjarige dochter van een veehouder. Een meer dan waardige opvolger van zijn debuutroman ‘De avond is ongemak’ dus, waarmee Marieke als eerste Nederlandse schrijver de International Booker Prize won.

Marieke Lucas Rijneveld - 17,50 euro bij de Standaard Boekhandel

3. Offer

Toni Coppers is een van Vlaanderens geliefdste misdaadschrijvers. Dat zijn nieuwste thriller momenteel het bestverkochte boek bij Standaard Boekhandel is, zou dus niet als een verrassing mogen komen. In ‘Offer’ verplaatsen we ons naar het Woud van Anlier, in de Belgische Ardennen, waar vier meisjes op mysterieuze wijze verdwijnen. Opnieuw is het aan ex-politiechef, nu privédetective, Alex Berger om deze zaak op te lossen.

Coppers zelf is recent uitgeroepen tot de meest beluisterde auteur van 2022 op Storytel, één van ‘s werelds grootste abonnementendiensten voor het streamen van luisterboeken en e-books. En zijn boeken? Die nemen op het platform de helft van de top tien meest beluisterde verhalen in beslag. De moeite waard dus.

Toni Coppers - 22,99 euro bij de Standaard Boekenhandel of beluister zijn andere thrillers via Storytel

4. In de kast uit de kast

Riadh Bahri, Belgisch journalist, nieuwsanker en presentator bij VRT NWS, werd in september 2021 het slachtoffer van gewelddadige homohaat, toen hij in Brussel over straat wandelde. In dit boek getuigt hij over hoe hij zijn geaardheid soms niet uitspreekt of verbergt, afhankelijk van de mensen rondom hem. Met dit boek over seksualiteit in de 21e eeuw, wil hij mensen een hart onder de riem steken. “De samenleving zal nooit de safe space creëren die nodig is. Dat moet ieder voor zichzelf doen”, schrijft hij.

Riadh Bahri - 22,50 euro bij Pelckmans

5. Het licht in ons

Een andere bestseller én een echte must have volgens de Standaard Boekhandel is het nieuwste boek van Michelle Obama: ‘Het licht in ons’ of ‘The light we carry’. Daarin behandelt ze vragen waarmee velen van ons worstelen: Hoe bouwen we duurzame relaties op? Hoe pakken we onze onzekerheden aan? Het advies put ze uit haar ervaringen als moeder, dochter, echtgenote, vriendin en voormalige First Lady. “Als we in staat zijn ons eigen licht te ontdekken, krijgen we ook het vermogen om het te gebruiken”, aldus Obama.

Michelle Obama - 26,99 euro bij de Standaard Boekhandel

6. Vijftig piemels later

Dit boek vertelt het verhaal van Deborah Seymus, een freelancejournaliste voor onder andere De Morgen, Vice en Knack. Ze spreekt openhartig en met humor over haar seksuele avonturen, verliefdheden en trauma's. Bedoeld als spiegel maar ook als gids voor jonge vrouwen én mannen, waarbij ze - piemel na piemel - laat zien hoe ze leerde van zichzelf te houden en zo uiteindelijk geluk vond.

Deborah Seymus - 22,50 euro bij Pelckmans

7. Zelfzorg is het begin van alles

Het babyboekje van haar zus, gekend illustrator Eva Mouton, staat in onze top 10 beste kinderboeken van 2022. Het boek ‘Zelfzorg is het begin van alles’ van gezinspsychologe Nina Mouton bemachtigde dan weer een plekje in dit lijstje. Als jij klaar bent om vanaf nu meer voor jezelf te kiezen, dan is dit inspirerende een stap in de groede richting.

En dat wil niét zeggen dat je egoïstisch bent, benadrukt de schrijfster. ‘Hoe komt het dat jij zo goed voor anderen kan zorgen en daarbij zo goed jezelf kan vergeten?’ is de centrale vraag. Een perfect cadeautje voor onder de kerstboom.

Nina Mouton - 24,99 euro bij Lannoo

8. It ends with us & It starts with us

‘It ends with us’ oftewel vertaald ‘Nooit meer’ is dé aangrijpende TikTok-hit van Colleen Hoover, de internationale bestsellerauteur van ‘Verity’ en ‘Ugly love’. Centraal in het verhaal staat Lily die verliefd wordt op de knappe neurochirurg Ryle. Maar dan duikt Atlas, haar eerste liefde, terug op in haar leven en dreigt om de relatie tussen Ryle en Lily te verstoren. Het minstens even succesvolle en langverwachte vervolg, ‘It starts with us’, vertelt het verhaal vanuit het perspectief van Atlas.

Colleen Hoover - 12,99 euro voor Deel 1 bij de Standaard Boekhandel en 18 euro voor Deel 2 bij Fnac

9. De geheimen van de kostschool

De naam van de auteur klinkt je ongetwijfeld bekend in de oren, want Lucinda Riley schreef de internationale hitserie ‘De zeven zussen’. En ook in audiovorm zijn de boeken van deze schrijfster een waar succes. Zo palmen ‘De liefdesbrief’ en ‘De geheimen van de kostschool’ de top vijf in van de meest beluisterde verhalen van 2022 op Storytel.

In deze spannende detective worden we meegenomen naar een kleine, exclusieve kostschool in Norfolk, waar een leerling dood wordt aangetroffen. Volgens de directeur een tragisch ongeval, maar de politie is daar niet zo zeker van. Detective Jazz Hunter werpt zich op de zaak en ontdekt al snel dat er op de school veel meer aan de hand is.

Lucinda Riley - 24,99 bij de Standaard Boekhandel of te beluisteren op Storytel

10. Van Boven in het wild

Dit is een receptenboek, herbarium én eetbare plantengids in één, en werd bekroond tot het beste Nederlandstalig kookboek van 2022. Daarin leer je dus hoe je de meest voorkomende wilde planten kan herkennen, waar ze naar smaken en wat je ermee kan bereiden. Verwacht je aan makkelijke en bijna allemaal vegetarische (basis)recepten. De schrijfster won deze prijs al eerder, in 2020, met haar ander kookboek ‘Home Made Basics’.

Yvette van Boven - 18,50 euro bij de Standaard Boekhandel

