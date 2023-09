‘Blind Getrouwd’-koppels zijn gematcht. Experte onthult hoe ze dat doet: “Bepaalt het geluk van elke relatie”

5 Vlamingen onthullen hun kinky seksleven. “Voor dit privéfeest­je betaalt elk koppel 200 euro”

Je seksleven wat schwung geven kan op tal van manieren. Je kan naar een erotisch galabal gaan, zoals zakenman Stéphane (41), of naar de exclusieve, super-de-luxe bdsm-feestjes die Mir (40) organiseert. Keuze zat. Vijf Vlamingen vertellen zonder schroom hoe zij het aanpakken. “Er waren 570 swingers in de kerk. Met de biechtstoel in het midden mochten ze doen wat ze willen.”