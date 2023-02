Blessures? Door op deze manier te trainen, kan je ze vermijden. Trainer: “Je kan dan zelfs efficiënter lopen”

EXCLUSIEF. Matthias Schoe­naerts (45) raast door leven en liefde. “Als ik echt bevlogen ben, blijft het niet bij één kind”

Hij wentelt zichzelf graag in mysterie, ‘onze’ Matthias Schoenaerts. Maar terwijl de acteur in Wenen verblijft, mag onze journaliste hem een uur lang bellen. En hij legt zomaar een schoon stuk van zijn ziel op tafel: over het verlies van zijn ouders, zijn diepste verlangens voor de toekomst. En over zijn heel eigen, soms verrassende, definitie van de liefde. “Bij veel koppels denk ik: Ja, salut zenne, maat. Ni mé mij.”