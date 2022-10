Blauwe jurk, een feest zonder telefoons of het stiekem doen: dit zijn de 10 grote trouwtrends voor 2023

Trouwen doen we niet meer zoals ‘vroeger’. Steeds vaker kiezen koppels voor een persoonlijkere, gewaagdere of intiemere manier om ‘ja’ te zeggen. Ontwerpster Karolien Verstraeten organiseert de trouwbeurs I Do I Do en merkt tien opvallende nieuwe trends op. “Trouwen in een klein buurtschooltje of een oude schuur: waarom niet?”

1. Minimalistisch chic

Een prinsessenjurk met veel kant en tierlantijntjes? We zien het steeds minder. Karolien: “Bruiden willen een outfit die niet te ver afstaat van hoe ze zich dagdagelijks kleden. Geen bombastische vormen, maar strakke lijnen met een romantische touch”, zegt ze. “Ik merk dat er een duidelijke voorkeur is naar minimalistische combinaties met pittige details, zoals een diep uitgesneden rugdecolleté. Ook veelgevraagd: een witte effen look, afgewerkt met opvallende gouden juwelen.”

Volledig scherm Karolien Verstraeten. © Stories of You

2. Intiem trouwfeest

Een trouwdag gaat weleens gepaard met stress. Niemand vergeten uit te nodigen, is er genoeg eten en drinken, kun je dit eigenlijk wel betalen? “Steeds meer koppels kiezen daarom voor een microwedding met een kleine groep mensen, enkel je dichte familie en beste vrienden”, zegt Karolien.

“Geen verplichte praatjes meer met verre familie die je al jaren niet meer gezien hebt of vrienden van je ouders die je nog nooit eerder ontmoette. Dit zorgt voor een minder stressvolle planning en zo kan je tenminste met al je gasten voldoende bijkletsen.”

3. Unieke locaties

Door de coronajaren moesten veel bruiloften worden uitgesteld. Daardoor zijn veel trouwlocaties al snel volgeboekt. “Koppels blijven echter niet bij de pakken zitten en gaan ijverig op zoek naar nieuwe plekken. Een klein buurtschooltje, een oude schuur of een opslagloods wordt plots omgetoverd tot een unieke trouwlocatie. Zo wordt jullie dag nog persoonlijker en helemaal uniek.”

4. Stiekem trouwen

“De betekenis van trouwen krijgt opnieuw de romantische invulling. Trouwen omdat je echt voor elkaar kiest en niet om het traditionele plaatje te volgen. Denk hierbij aan een lossere sfeer, een persoonlijke ceremonie.” Steeds vaker kiezen koppels ervoor om enkel met hun gezinnen en getuigen naar het gemeentehuis te gaan voor het ja-woord. Gevolgd door een gezellige lunch met dezelfde mensen. “Of er wordt een feest georganiseerd om zogezegd een verjaardag te vieren, waar je plots verschijnt als pasgetrouwd stel. Dat is toch een mooie verrassing?”

5. Unplugged wedding

Karolien: “Kort gezegd: een bruiloft zonder telefoons. Geen foto’s van de ceremonie waar de helft van de zaal met z’n gsm in de lucht zit en waarbij je gasten de essentie van wat er zoal gezegd werd totaal hebben gemist doordat ze druk bezig waren met foto’s te delen op sociale media.” Kortom, bij een unplugged wedding gaan jouw gasten helemaal op in het moment. “Je kan vragen om de smartphones volledig te verbannen of kiezen voor een telefoonvrije ceremonie. Dan is alle aandacht gericht op de newly weds.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Blauw is hot

Zachte aardse tinten blijven terugkomen, maar als je echt bij de nieuwste trendsetters wil horen, ga je voor blauw. “Blauw en blauw-paars zijn kleuren die we vaak zullen zien het komende trouwseizoen. Denk aan uitnodigingen, jurken van bruidsmeisjes, decoratie, ... Of pik van beide trends wat mee en ga voor een mix van zachte kleuren met een touch of blue.”

7. Sequel wedding

We leven in een rush-rush maatschappij waar de tijd voorbij vliegt. Zo is dat ook vaak met trouwfeesten, een dag waar je zo lang naar uitkeek, is in een wip voorbij. “Daarom wordt er steeds vaker gekozen voor een trouwfeest dat gespreid is over meerdere dagen. Een trouwzaal met plaats om te overnachten wordt daardoor heel populair. Zo kan je samen met je gasten de dag nadien nog gezellig napraten bij een heerlijke brunch”, stelt Karolien.

8. Weddingplanner

Weg met stress! Dit is jouw dag en daar hoor je volop van te genieten. Een weddingplanner helpt je daarbij. “Hij/zij maakt de planning op, laat je weten wanneer je wat moet gaan regelen en geeft je daarbij nog eens de beste tips voor leveranciers. Je vertelt bij een eerste gesprek hoe je ideale trouwfeest er zou moeten uitzien en verder leg je je voetjes omhoog en laat je je begeleiden”, tipt Karolien. “Ja, het is een extra kost, maar het zal je vooral een hele hoop stress en tijd besparen.”

Volledig scherm Trouwen met het hele gezin zit in de lift. © Stories of You

9. Trouwen als gezin

Meer en meer stappen koppels pas in het huwelijksbootje nadat ze kindjes hebben gekregen. “Het feest gaat dan niet meer door in een klassieke trouwzaal, maar in een opgeknapte schuur of in de tuin waar de kindjes naar hartenlust kunnen ravotten. Spontane foto’s van jou en je partner samen met de kids zijn dan de kers op de taart.”

10. Duurzaamheid primeert

Dat uit zich in verschillende thema’s op je trouwfeest, stelt Karolien vast. “Voor de trouwjurk wordt er meer en meer bewust gekozen voor een two pieces dress die je na je mooiste dag gewoon nog verder combineert en door draagt. Decoratie wordt ook gekozen met oog voor duurzaamheid. Mogelijke opties zijn herbruikbare servetten, uitnodigingen op gerecycleerd papier of decoratie die je later verder kan gebruiken of die je uitleent via een huurfirma. Allemaal des te mooier en met zorg voor onze planeet.”

I Do I Do Op zoek naar meer inspiratie voor je huwelijksfeest? Sinds 2015 kan je naar de trouwbeurs I Do I Do. Dit jaar namen bridal designer Karolien Verstraeten en haar partner Mathieu Spaenjers de fakkel over. Op zondag 30 oktober 2022 organiseren zij hun allereerste editie en dat op de nieuwe locatie het Felix Pakhuis in Antwerpen. Tickets aan de kassa kosten 15 euro. Meer info vind je online.

Lees ook: