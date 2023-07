Bizarre nieuwe Crocs-variant van de gehypete cartoonboots verovert het internet

“Soms wil ik ze fysiek iets aandoen.” Lisa irriteert zich mateloos aan vreemden op straat. Is dat normaal?

“Die treuzelaar aan de kassa of die onbekwame egoïst in zijn dikke BMW kunnen mij zo boos maken.” Lisa (30) ergert zich aan vreemden op de weg, trein of bus. “En in mijn verbeelding werk ik mijn woede fysiek op hen uit.” Is het normaal als mensen je soms zo irriteren? Een psychotherapeut en een psycholoog leggen uit waarom je die boze gedachten hebt en hoe je ze kan aanpakken.