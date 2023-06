Birkenstocks, hipper dan ooit en comfortabel. Maar experts waarschuwen voor de gezondheid van je voeten

Je kent ze vast wel, de Birkenstocks. Ze zijn steviger dan strand- of badslippers, passen onder elke outfit en je kan er uren op lopen. En dankzij dé trend voor de zomer, ‘zeroes fashion’ oftewel de mode uit de jaren 2000, populairder dan ooit. Niet voor niets sloeg luxemerk Dior voor een tweede keer de handen ineen met Birkenstock.

Maar zijn de trendy ‘opasandalen’ ook effectief beter voor je voeten, zoals het merk zelf beweert? Podoloog Paul Borgions en voetverzorgster Els Snoeck geven hun mening.

Volledig scherm Birkenstocks. © Edward Berthelot/Jeremy Moeller/Getty Images

Alle voordelen zijn eigenlijk nadelen, zeggen onze experts

Birkenstocks zijn hip, stijlvol én comfortabel. Maar het is bij dat laatste waar voetverzorgster Els Snoeck en podoloog Paul Borgions zo hun bedenkingen bij hebben. “De meeste mensen hebben zwakke en onderbruikte voeten. Dan kan een ondersteunende schoen zoals de Birkenstock verlichting geven”, vertelt Snoeck. “Want door de kussentjes onder je tenen en een voorgevormd voetbed, lijkt het net alsof je op wolken loopt.”

Mensen met probleem­voe­ten kunnen door Bir­kenstocks te dragen het voor zichzelf vaak nog erger maken. Podoloog Paul Bergions

“Dat is echter zoals voor altijd een gips rond een gebroken voet dragen. Op den duur wordt je voet zwak, stijf en nagenoeg onbruikbaar”, zegt de voetverzorgster. “De kans dat zo’n voorgevormd voetbed voor élke voet geschikt is, is ook praktisch onbestaande”, voegt podoloog Paul Borgions toe. “Mensen die bijvoorbeeld met hun voet naar buiten of binnen knikken kunnen door zulke schoenen te dragen hun probleem vaak nog erger maken.”

Volledig scherm Links: voetverzorgster Els Snoeck. Rechts: podoloog Paul Borgions. © rv

“Het is wel zo dat je in Birkenstocks niet met je hiel buiten de schoen kan lopen, zoals bij een minder stevige bad- of strandslipper. Maar je kan wél op de rand van het voetbed gaan staan. Deze foute beweging kan nefast zijn voor je knieën en heupen”, zegt de podoloog. “Als je voet zo vrij kan bewegen, zorgt dat ook voor extra wrijving, waardoor je veel meer eelt gaat aanmaken.”

Ook die kussentjes onder je tenen zijn een grote boosdoener, benadrukt Borgions. “De schoen loopt daardoor wel extra comfy en valt bij het wandelen niet van je voet. Want je houdt je sandaal zo met je tenen vast. Maar net die constante grijpbeweging met je tenen zorgt ervoor dat je ook daar meer eelt krijgt én dat je tenen op termijn zich zelfs kunnen misvormen.”

Volledig scherm © Getty Images

Wat is dan wel een goede sandaal?

“Een Birkenstock is en blijft een slipper. En een slipper is géén wandelschoen”, zegt de podoloog. “Of dat nu Birkenstocks, sandalen van Scholl, Crocs of andere slippers zijn. Ze even dragen omdat het strand te heet is of omdat er schelpen liggen, kan. De dijk erin afwandelen níét.”

Een goede sandaal? Eentje met een stevig gesloten hiel. Podoloog Paul Borgions

“Het belangrijkste is om voldoende af te wisselen met zomerschoenen die je voetfunctie wél verbeteren”, zegt voetverzorgster Snoeck. Wat zijn dan goede sandalen? “Dat zijn voor zowel mannen als vrouwen lichte schoenen die zoveel mogelijk verluchting bieden, maar achteraan wel stevig gesloten zijn”, aldus Borgions.

Volledig scherm © Christian Vierig/Getty Images

“Zodra je hiel het contact met de zool van de schoen verliest, kan je foutieve bewegingen met je voet maken. Zelfs als je hiel verbonden zit met een bandje”, zegt hij. Zijn espadrilles dan beter? “Het stuk van de schoen waarmee je hiel aan je schoen vastzit, moet stevig zijn en weerstand kunnen bieden. Een uit stof gemaakte espadrille doet dat niet. Is je sandaal zo soepel dat je die kan oprollen? Hetzelfde verhaal.”

En wat als je graag Birkenstocks draagt omdat je veel last heb van zweetvoeten in de zomer? “Dat is onzin”, zegt Borgions. “De warme verzamelt zich vooraan aan onze tenen, niet aan de hielen. Hoe losser je hiel, hoe meer je met je tenen grijpt van voor. Hierdoor ontstaat er net meer wrijving en meer warmte.”

