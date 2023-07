Binnenkort wisselen we roze ‘barbiecore’ in voor schattige ‘Polly Pocket-core’ (want ook zij krijgt een film)

De kersverse Barbie-film van Greta Gerwig is een hit in de cinemazalen én onze kledingkast. Maar binnenkort zet nog een andere Mattel-pop haar stempel op de modewereld. Dit weten we al over haar populaire kledingstijl, die fans en fashionista’s nu al gretig oppikken.

Na het immense succes van de gloednieuwe Barbie-film, springt speelgoedfabrikant Mattel meteen op een nieuwe kar. Bye Barbie, hallo Polly Pocket.

De film werd voor het eerst aangekondigd in juni 2021, maar nu weten we eindelijk wie de grote hoofdrol heeft bemachtigd. Niemand minder dan actrice Lily Collins (34), ook gekend van de populaire Netflixserie ‘Emily in Paris’, mag Polly Pocket spelen, die andere Mattel-pop die de harten van vele kinderen veroverde. De Amerikaanse actrice Lena Dunham (37) gaat regisseren.

Volledig scherm Links: Lily Colins, rechts: Lena Dunham. © Getty Images

En ‘Polly Pocket-core’ is nu al een modetrend

Hoewel de film nog lang niet in de cinemazalen te bespeuren is, nemen fans nú al haar kledingstijl over. Ja hoor, ‘Polly Pocket-core’ is een ding.

Mattel bracht vijf jaar geleden niet enkel een nieuwe speelgoedreeks uit, maar sloeg ook de handen in elkaar met het Britse modelabel Mimi Wade voor een volledige Polly Pocket-kledingcollectie. De collectie bevatte onder andere schattige T-shirts en een babydoll-jurk. De ontwerpster bedrukte de stukken met herinterpretaties van Polly.

Sindsdien is de kledingstijl van de geliefde pop niet verdwenen. De hashtag #pollypocket haalde op het populaire sociale mediaplatform TikTok al 674,3 miljoen views.

Polly's kledingkast is onder meer gevuld met pastelkleurige broeken, hoeden, laarzen en minuscule tasjes, allemaal gemaakt van rubber. Haar kenmerkende looks zetten zelfs vandaag nog trends in gang. Denk aan de immense populariteit van de Jacquemus Le Chiquito-minitas uit 2019. Sindsdien is iedereen in de ban van de microbags.

Volledig scherm Witte minitas van Jacquemus. © Getty Images

Het Spaanse modehuis Loewe is dan weer verantwoordelijk voor de virale opgeblazen groene rok en roze top. Een outfit die volgens fans compleet in de Pollyverse thuishoort.

Enkele van de grootste fashiontrends voor de zomer van 2023 lijken ook regelrecht uit Polly’s kast te komen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘coquette-stijl’, gekend om haar flirterige en verleidelijke imago. Celebs als Lily-Rose Depp en Lana Del Rey zijn alvast fan. Bij deze stijl draait het om een combinatie van zachte pastelkleuren en delicate stoffen, die samen met franjes en frutsels die romantische uitstraling creëren.

Volledig scherm Actrice Lily-Rose Depp. © Getty Images

Zo creëer je zelf een ‘Polly Pocket-look’ met je garderobe

Het poppetje heeft dus nu al een impact gemaakt in de modewereld. De sleutel tot dé Polly Pocket-look? Kleur, allereerst. Kies voor pastelpaars, felroze, citroengeel, mandarijn of hemelsblauw. Opteer best niet voor een outfit in één volledige kleur, zoals roze voor ‘barbiecore’, maar experimenteer met het volledige kleurenpalet. Ga voor effen kleuren met een schattige print voor de beste Polly-imitatie.

Daarnaast kun je qua items bijvoorbeeld kiezen voor een leuke broek, te combineren met een kleurrijke tanktop, cropped vestje en een felgekleurde baguette-tas. Ook een toffe neon blazer over je favoriete mini-jurk met plateauzolen eronder past perfect binnen het Polly-plaatje. Accessoires als een leuke zonnebril of hoed kunnen ook niet ontbreken.

KIJK. Deze fans omarmen ‘Polly Pocket-core’

