BINNENKIJKEN. Nieuwbouw wordt warm en luxueus met interieur in Japandi-stijl. “Razend populair nu”

“Een zuigplek haal je zo weg met wat tandpasta”, beweert het internet. Onze dermato­loog reageert

We hebben er allemaal al eens last van gehad: een zuigplek, het mooiste souvenir aan een passionele kus. Alleen minder leuk om ermee onder de mensen te komen. Op sociale media als TikTok circuleren dan ook heel wat trucjes om de gênante rode vlak ongedaan te maken. Een dermatoloog verheldert wat echt werkt. “Dit trucje is niet gezond voor de huid.”